Berlin - Franziska Brandmann will auf dem Bundeskongress der Jungen Liberalen im September nicht erneut als Bundesvorsitzende antreten. Das sagte sie dem "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe). Die FDP hat bei der Bundestagswahl den Wiedereinzug in den Bundestag verpasst, jetzt soll auch für die Jugendorganisation der Partei eine Neuaufstellung folgen."Für mich ist völlig klar, dass auch die Jungen Liberalen sich hinterfragen und neu aufstellen müssen", sagte sie der Zeitung. Mit Brandmann tritt der gesamte Bundesvorstand zurück. "Die Jungen Liberalen brauchen jetzt junge, frische Köpfe."Die Juli-Vorsitzende kündigte jedoch an, erneut für den Bundesvorstand der FDP zu kandidieren. "Gerade im Bereich der Parteimodernisierung haben wir Julis in den letzten Jahren viele Ideen eingebracht - aber waren zu leise." Das will Brandmann ändern und so dazu beitragen, dass die Partei 2029 wieder in den Bundestag einzieht.