NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften nach ihrem jüngsten Kurseinbruch am Dienstag einen Stabilisierungsversuch unternehmen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,1 Prozent höher auf 41.958 Punkte. Den von Tech-Titeln geprägten Auswahlindex Nasdaq 100 erwartet IG ebenfalls nur knapp höher bei 19.448 Punkten. Er war am Montag mit 3,8 Prozent so stark abgesackt wie seit dem Jahr 2022 nicht mehr.

Vor allem die konjunktur- und zinssensiblen Technologiewerte - 2024 noch die großen Gewinner am Aktienmarkt - sind zuletzt stark unter Druck geraten. Verantwortlich dafür ist auch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, die Ängste vor einer Rezession der weltgrößten Volkswirtschaft schürt. Wegen seines potenziell inflationstreibenden Wirtschaftskurses signalisierte die US-Notenbank Fed schon im Dezember eine vorsichtige Gangart bei Zinssenkungen.

Der "Zuckerschock" an den Börsen nach den US-Wahlen im November "hat sich in einen unangenehmen Kater verwandelt, da die politischen Realitäten von Trump 2.0 allmählich deutlich werden", betonte Marktbeobachter Benny Adler von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Experten der US-Bank JPMorgan sehen noch keine Einstiegskurse und warnen vor verfrühten Käufen.

Der Elektroautobauer Tesla steuert am Dienstag vorbörslich auf einen Kursgewinn von 0,7 Prozent zu. Zu Wochenbeginn hatten die Aktien mit gut 15 Prozent den heftigsten Tageseinbruch seit September 2020 erlitten.

Die Anteilseigner der Tech-Riesen Nvidia, Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft und Apple, die ebenfalls zu den sogenannten "Glorreichen Sieben" zählen, können nach den jüngsten Kursverlusten wohl ebenfalls nur etwas durchatmen: Vorbörslich zeigten sich deren Kurse wenig bewegt.

Dagegen ließ eine gesenkte Gewinnprognose die Aktien der Fluggesellschaft Delta zuletzt noch um 2,7 Prozent sinken. In deren Sog hatten die Papiere der Konkurrenten United und American zeitweise ebenfalls nachgegeben - aktuell zeichnen sich aber Gewinne ab.

Beim Softwarekonzern Oracle droht nach Geschäftszahlen ein weiterer Kursrückgang um 1,9 Prozent. Sowohl der Umsatz als auch der bereinigte Gewinn je Aktie blieben etwas hinter den Erwartungen zurück. Die Zahlen seien ebenso wie der Ausblick auf das laufende Quartal durchwachsen ausgefallen, kommentierte ein Börsianer. Mehrere Analysten senkten ihre Kursziele für die Aktie./gl/jha/

