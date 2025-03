Der dänische Pharmakonzern verzeichnet Kursverluste aufgrund enttäuschender Ergebnisse beim Abnehmmittel CagriSema, während die gesamte Branche vor Patentabläufen steht.

Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk geriet am Montag erheblich unter Druck, nachdem neue Daten zum Hoffnungsträger CagriSema bei Anlegern für Ernüchterung sorgten. Besonders problematisch erscheint der verhältnismäßig geringe Anteil von Patienten, die in den Studien mit der höchsten Dosierungsstufe behandelt wurden - ein Aspekt, der bereits bei früheren Studiendaten im Dezember Fragen aufgeworfen hatte. Die enttäuschenden Ergebnisse des Abnehmmittels führten zu verstärkten Verkäufen der Wertpapiere und ließen eine vielversprechende Chartkonstellation zusammenbrechen. Die Bewertungen von Finanzexperten fallen indes unterschiedlich aus: Während einige Analysten weiterhin optimistisch bleiben und ihre positive Einstufung mit einem Kursziel von 1.000 dänischen Kronen bestätigen, wächst bei anderen die Skepsis angesichts der jüngsten Entwicklungen. Diese Kursschwankungen sind für den dänischen Konzern kein Novum - in der Vergangenheit kam es bereits mehrfach zu überraschenden Rücksetzern bei der ansonsten erfolgreichen Aktie.

Pharmabranche unter Innovationsdruck

Der Kurseinbruch bei Novo Nordisk erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt für die gesamte Pharmabranche, die zunehmend unter Zugzwang steht. Große Pharmaunternehmen müssen ihre Produktportfolios dringend stärken, da bis zum Ende des Jahrzehnts Patente für Medikamente mit einem Volumen von über 200 Milliarden USD auslaufen werden. Dieser Umstand zwingt die Konzerne zu strategischen Zukäufen und intensiven Forschungsanstrengungen. Die aktuell laufende Akquisitionswelle im Biotechsektor, wie etwa die kürzliche Übernahme von Intra-Cellular Therapies durch einen großen Pharmakonzern für 15 Milliarden USD, unterstreicht diesen Trend. Für Novo Nordisk bedeuten die Rückschläge bei der Entwicklung neuer Medikamente wie CagriSema daher nicht nur kurzfristige Kurseinbußen, sondern potenziell auch langfristige strategische Herausforderungen im zunehmend umkämpften Pharmamarkt.

