Düsseldorf (ots) -Der Elektrogroßhändler Sonepar bringt mit dem Betreiber-Dashboard eine ganzheitliche Lösung auf den Markt, die nicht nur die Verwaltung von Ladeinfrastruktur optimiert, sondern auch ein integriertes Lastmanagement beinhaltet, das Energieflüsse intelligent steuert, Lastspitzen vermeidet und erneuerbare Energien effizient nutzt. Basis des Dashboards ist die Softwarelösung von reev, die um Sonderfunktionen erweitert und im Sonepar-Design erstellt wurde. Mit dem gemeinsamen Produkt bietet Sonepar seinen Kunden aus dem Elektrohandwerk nun ein Komplettpaket aus einer Hand: Zusätzlich zu Produkten wie Wallboxen und Ladesäulen erhalten sie die passende Verwaltungssoftware, die sie ihren Endkunden als Betreiberlösung zur Verfügung stellen können, um das Energiemanagement und den Betrieb der Ladeinfrastruktur effizient zu gestalten.Die Verwaltung von Ladestationen stellt viele Betreiber vor Herausforderungen: Unübersichtliches Management, komplizierte Abrechnungsprozesse und fehlende Echtzeit-Überwachung erschweren den reibungslosen Betrieb. Hier setzt das neue Betreiber-Dashboard an: Die cloudbasierte Softwarelösung bietet eine zentrale Plattform zur Echtzeit-Überwachung und Verwaltung aller Ladestationen sowie des Lastmanagements. Sie ermöglicht die Kontrolle von Ladezustand und Verfügbarkeit sowie die intelligente Steuerung von Energieflüssen. Betreiber können per Webbrowser ihre Ladestationen effizient verwalten, Abrechnungen automatisieren und das Lastmanagement optimieren, um Lastspitzen zu reduzieren und die Energieeffizienz zu steigern. Die Software ist herstellerunabhängig kompatibel mit zahlreichen Ladestationen und ermöglicht eine einfache Integration neuer Geräte. Für die browserbasierte Plattform ist keine zusätzliche Hardware oder Speicherplatz nötig. Neben der browserbasierten Plattform beinhaltet die Lösung auch eine App für Fahrer.Die skalierbare Plattform ist die ideale Lösung für alle gewerblichen Anbieter von Ladestationen für Elektroautos, unabhängig von ihrer Größe: von Unternehmen mit eigenen oder fremden Elektrofahrzeugen über Immobilienverwaltungen, Betreibern von Firmengebäuden und Bürokomplexen, Parkhaus- oder Parkplatzbetreibern bis hin zu öffentlichen Einrichtungen.Partnerschaft mit reev für zukunftsorientierte ElektromobilitätDank der Kooperation mit dem renommierten Softwareanbieter reev, dem Entwickler der zukunftsweisenden Plattform, kann Sonepar seinen Kunden eine marktführende Lösung zur Verwaltung von Ladestationen und zur Optimierung des Lastmanagements anbieten. Die Plattform bietet zudem einige exklusive Zusatzfunktionen, darunter die Eingabe des Kilometerstands beim Laden oder die Nutzung von Auftragsnummern beim Ladevorgang ohne Registrierung des Fahrzeuges."Mit unserem neuen Service gehen wir konsequent den Weg weiter, das Elektrohandwerk mit ganzheitlichen Lösungen zu unterstützen und es wettbewerbsfähig zu machen", betont Thomas Hogrefe, strategischer Sortimentsmanager Nachhaltige Energiesysteme bei Sonepar in Deutschland. "Dabei denken wir stets voraus - auch an die Bedürfnisse der Endkunden unserer Kunden, die mit der neuen Software arbeiten werden. Die Kombination aus hochwertiger Ladeinfrastruktur und einer intuitiven Software verschafft unseren Kunden aus dem Elektrohandwerk einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil und festigt ihre Position im wachsenden Markt der Elektromobilität.""Die Zukunft der Elektromobilität liegt in ganzheitlichen, intelligent vernetzten Lösungen", erklärt Christian Krawczyk, Leiter Produktentwicklung bei reev und ergänzt: "Unsere Partnerschaft mit Sonepar ist ein wichtiger Schritt, um genau das zu ermöglichen - wir kombinieren zukunftsweisende Software mit praxisnahen Lösungen für das Elektrohandwerk. So schaffen wir gemeinsam Mehrwert, der weit über die reine Verwaltung von Ladeinfrastruktur hinausgeht."Sonepar-Kunden und deren Endkunden profitieren von einer effizienten, zeitsparenden Lösung - das Aufsetzen ist innerhalb von fünf Minuten möglich. Der Kundensupport für die Software erfolgt im ersten Schritt direkt durch Sonepar. Für weiterführende technische Fragen steht zusätzlich das Support-Team von reev zur Verfügung.Verfügbarkeit ab MärzAuf dem Sonepar-Partnertreff am 28. Februar und 1. März in Augsburg wurde das Betreiber-Dashboard von Sonepar und reev erstmalig vorgestellt. Die neue Softwarelösung ist ab März 2025 exklusiv über Sonepar erhältlich.Weitere Informationen über das Betreiber-Dashboard: https://ots.de/9ErV3fÜber reevreev ist ein international tätiges Softwareunternehmen aus München und bietet eine führende Energie- und Ladeplattform für den halböffentlichen Bereich. Das Unternehmen verfolgt die Mission, eine nachhaltige und zukunftsfähige Mobilität zu fördern. Die cloudbasierte Lösung sorgt für einfaches Laden, effiziente Energienutzung und optimiertes Lastmanagement - konzipiert für Unternehmen, Gastronomie, Parkflächen und Wohnungswirtschaft.Als zuverlässiger Partner für Ladestationsbetreiber (CPOs), Elektroinstallateure, den Großhandel und Ladestationshersteller trägt reev aktiv zum Ausbau der Ladeinfrastruktur bei. Intuitive Lösungen für Verwaltung, Steuerung und Abrechnung gewährleisten höchste Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit - für eine smarte, vernetzte und nachhaltige Mobilität.Über SoneparSonepar ist ein unabhängiges familiengeführtes Unternehmen und weltweiter Marktführer im B-to-B-Vertrieb von Elektroprodukten, -lösungen und -dienstleistungen. In 2023 erreichte Sonepar einen Umsatz von 33,3 Milliarden Euro. Vertreten in 40 Ländern mit einem dichten Netzwerk aus verschiedenen Marken, verfolgt die Gruppe das ambitionierte Transformationsziel, das Leben ihrer Kunden einfacher zu machen, indem sie ihnen ein Einkaufserlebnis über alle Vertriebskanäle sowie nachhaltige Lösungen in den Bereichen Gebäude, Industrie und Energie bietet. Die 45.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sonepar engagieren sich dafür, die Elektrifizierung der Welt voranzutreiben und werden von dem gemeinsamen Purpose angetrieben: Wir treiben den Fortschritt für zukünftige Generationen voran.www.sonepar.comSonepar in DeutschlandIn Deutschland unterstützt Sonepar als Partner auf Augenhöhe Kunden aus Handel, Handwerk und Industrie mit kundenorientierten Lösungen: qualitativ hochwertige Produkte und Systeme gepaart mit einem umfassenden Service- und Dienstleistungsangebot.Wir sind angetrieben von der Leidenschaft für individuell passende Lösungen und stellen die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt: offen, mutig und immer fair.Über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an rund 200 Standorten deutschlandweit bereichern Sonepar durch ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und Persönlichkeiten. 