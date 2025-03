Frankfurt (ots) -Das neue Semester der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) startet mit erneuten Rekordzahlen: 54 Studentinnen und Studenten beginnen im April ihr duales Bachelorstudium "Bachelor of Arts in Betriebswirtschaft, Schwerpunkt Finanzvertrieb (FHDW)" an der renommierten Fachhochschule. Im berufsbegleitenden Master "Management und Führung im Finanzvertrieb" sind es 27 junge Menschen, so viele Anmeldungen wie noch nie seit dem Start der Kooperation mit der Deutschen Vermögensberatung (DVAG). Bei der diesjährigen "Check-In"-Veranstaltung konnten sich Anfang der Woche schon einmal alle zukünftigen Erstsemester gemeinsam mit ihren Eltern bzw. Angehörigen in persönlichen Gesprächen mit Dozenten und Studierenden über die Studienabläufe, fachlichen Inhalte und den Alltag am Campus informieren. Knapp 200 Teilnehmer nahmen das Informationsangebot vor Ort wahr.Erstklassige Ausbildung mit besten Perspektiven"Unsere Studentinnen und Studenten erwartet hier eine erstklassige akademische Ausbildung, lehrreiche und abwechslungsreiche Praxisphasen sowie ein wertschätzendes und familiäres Miteinander," erklärte Marcus Aßmuth, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Vermögensberatung in Marburg bei der Eröffnung der Veranstaltung. Im Laufe des Tages konnten die neuen "Erstis" spannende Einblicke in das Campusleben gewinnen. Im Rahmen von Führungen über das Gelände begeisterten die moderne Ausstattung und die familiäre Atmosphäre der Hochschule die Besucherinnen und Besucher.Grundstein für erfolgreiche AllfinanzberatungProf. Dr. Melan Thuraiappah, der im vergangenen Jahr die Leitung der Hochschule übernahm, betonte in seiner Rede zudem die Bedeutung und die Vorzüge der dualen Studiengänge für die Ausbildung zukünftiger Vermögensberater. "Unsere Hochschule ist etwas ganz Besonderes. Die Kombination aus Theorie und Praxis bereitet die Studierenden optimal auf ihre berufliche Zukunft vor und trägt maßgeblich zur Qualität der Beratung zukünftiger Vermögensberater bei." Letztes Jahr erst feierte der Campus in Marburg sein 10-jähriges Jubiläum und die zahlreichen Anmeldungen sowohl für den dualen Bachelor- als auch den berufsbegleitenden Master-Studiengang belegen, wie gut das Studienangebot angenommen wird.50 Jahre DVAG - 50 Jahre exzellente Aus- und WeiterbildungAuch der Kooperationspartner der FHDW, die Deutsche Vermögensberatung, feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum und setzt seit einem halben Jahrhundert auf eine Aus- und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Die größte eigenständige Allfinanzberatung Deutschlands versteht sich selbst als Bildungsunternehmen mit einem klaren Bildungsauftrag. So investiert das Unternehmen intensiv in die Ausbildung und persönliche Entwicklung seiner Berater. "Mit der Deutschen Vermögensberatung an unserer Seite werden wir auch in Zukunft die perfekte Anlaufstelle für junge Menschen sein, die sich für eine praxisorientierte und exzellente Ausbildung im Bereich der Finanzberatung interessieren. Wir sind ready for boarding", erklärte Melan Thuraiappah mit einem optimistischen Blick in die Zukunft.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Als Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung feiert das Familienunternehmen 2025 ihr 50-jähriges Jubiläum und richtet dabei den Blick weiterhin in die Zukunft, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen für Kundinnen und Kunden anzubieten. Mehr Informationen gibt es auf www.dvag.de.Pressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329Frankfurt am MainBirgit Rajchart, Tel.: 069 2384-1563; E-Mail: Maria.Mohr@dvag.comSvenja Heibel, Tel.: 069 2384-7391; E-Mail: Svenja.Heibel@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6340/5988622