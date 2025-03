Allegro DVT, weltweit führend bei Test Suites für die Einhaltung von Video-Codec und Halbleiter-Video-IPs, hat die Akquisition von Vicuesoft abgeschlossen, führender Anbieter von Lösungen von Videoqualität und Bitstream-Analysen.

Vicuesoft, ein auf Zypern ansässiges Unternehmen, bietet hochwertige Video-Codec-Technologien. Es entwickelt und vermarktet eine Reihe von Video-Codec-Analysen und Lösungen für deren Einhaltung, wie zum Beispiel die bekannte Bitstream-Analyse-Software VQ Analyzer, die weltweit von Videoexperten genutzt wird. VQ Analyzer führt eine gründliche Inspektion von Video-Bitstreams durch und bietet Einblick in den für die Qualität entscheidenden Kodierungsprozess, ebenso wie in den Dekodierungsprozess. Zum Portfolio von Vicuesoft gehören ebenfalls VQ DVK und VQ Probe, eine Lösung für die korrekte Dekodierung von Videos bzw. ein Tool für die Messung der Video-Codec-Qualität.

Durch die Vereinigung der Teams und Produktportfolios von Allegro DVT und Vicuesoft entsteht in der Branche für Video-Compliance-Produkte ein unbestrittener Führer.

Nouar Hamze, CEO von Allegro DVT kommentierte: "Wir heißen das Vicuesoft-Team bei Allegro DVT willkommen. Diese Akquisition ergänzt unsere Lösungen für Video-Compliance und Tests für digitales TV. So können wir unser Compliance-Produktportfolio ausbauen und weltweit führende Tools für die Analyse von Videoqualität und Bitstreams hinzufügen. Bereits jetzt ist das erweiterte neue Team dabei, an Lösungen für die Decoder-Compliance für Video-Codecs der kommenden Generation von AOM und MPEG zu arbeiten."

Alexey Fadeev, CEO von Vicuesoft fügte hinzu: "In den vergangenen Jahren hat sich das Vicuesoft-Team gründliche Kenntnisse in Video-Codec-Technologie angeeignet. Wir können deshalb umfassende und moderne Lösungen für Video-Codec-Compliance und -Analyse entwickeln. So haben wir uns Zugang zu den wichtigsten Akteuren in der Videobranche verschafft. Dank der Vereinigung mit dem Allegro DVT-Team können wir nun unser Angebot erweitern und neue Möglichkeiten ausschöpfen."

Über Vicuesoft

Vicuesoft, mit Hauptsitz in Paphos/Zypern und Büros in Yerevan/Armenien, ist ein führender Anbieter von erweiterten Lösungen für die Analyse von Videoqualität mit einem Schwerpunkt auf Bitstream-Analyse. Das Unternehmen ist spezialisiert auf modernste Videokompressionsstandards wie H.264/AVC, H.265/HEVC, VP9, AV1, VVC, AVS3, VC-3, AVM, JPEG XS, APV. Es liefert leistungsstarke Tools für die Codec-Entwicklung und Qualitätsbewertung.

Über Allegro DVT

Allegro DVT, mit Sitz in Grenoble/Frankreich und Büros in Tampere/Finnland, Belfast/Nordirland, San Diego/USA, Peking/China, ist ein führender Anbieter von Lösungen für digitale Videotechnologie, wie Compliance-Video und System-Streams sowie Halbleiter-Video-Codec-IPs. Allegro DVT ist als unabhängiger und objektiver Tester für digitales TV, Empfänger- und Video-Decoder-Compliance für große TV OEMs, CE-Anbieter und Sender von digitalem TV aktiv.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

