AUD/USD steigt auf fast 0,6300, während der US-Dollar aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Aussichten in den USA nachgibt - Das Verbrauchervertrauen in Australien von Westpac steigt im März signifikant auf 4% - Investoren warten auf die US-Inflationsdaten, die die Erwartungen an die Geldpolitik der Fed beeinflussen werden - Das Währungspaar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...