NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag seine zu Wochenbeginn erlittenen Verluste ausgeweitet. In einem weiterhin von Konjunktursorgen geprägten Umfeld fiel der US-Leitindex um 1,02 Prozent auf 41.482,58 Punkte. Das Börsenbarometer bewegt sich damit auf dem Niveau von Mitte September.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,63 Prozent auf 5.579,17 Zähler nach unten. Der von Tech-Werten beherrschte Nasdaq 100 fiel um 0,29 Prozent auf 19.373,71 Punkte. Er war am Montag mit 3,8 Prozent so stark abgesackt wie seit dem Jahr 2022 nicht mehr.

Vor allem die konjunktur- und zinssensiblen Technologiewerte - 2024 noch die großen Gewinner am Aktienmarkt - sind zuletzt stark unter Druck geraten. Verantwortlich dafür ist auch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, die Ängste vor einer Rezession der weltgrößten Volkswirtschaft schürt. Wegen seines potenziell inflationstreibenden Wirtschaftskurses signalisierte die US-Notenbank Fed schon im Dezember eine vorsichtige Gangart bei den von Anlegern erhofften Zinssenkungen.

Am Dienstag nun legte Trump nach. Der US-Präsident erklärte, dass er die Zölle auf alle Stahl- und Aluminiumprodukte, die aus Kanada in die USA eingeführt werden, auf 50 Prozent erhöhen wird./la/jha/

