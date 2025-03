Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die herben Verluste an der Wall Street und die gute Verfassung der europäischen Börsen spiegeln sich auch im ETF-Markt wider, so die Experten der Deutsche Börse AG."US-, World- und Tech-Aktien werden stark verkauft, europäische Aktien hingegen gekauft", berichte Andreas Schröer von Lang & Schwarz. "In den vergangenen Jahren wurden niedrigere Kurse zum Einstieg genutzt, das ist jetzt nicht der Fall." Auch Frank Mohr von der Société Générale melde einen klaren Verkaufsüberhang für US-Aktien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...