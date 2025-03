New York - Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag seine zu Wochenbeginn erlittenen Verluste ausgeweitet. In einem weiterhin von Konjunktursorgen geprägten Umfeld fiel der US-Leitindex um 1,02 Prozent auf 41.482,58 Punkte. Das Börsenbarometer bewegt sich damit auf dem Niveau von Mitte September. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,63 Prozent auf 5.579,17 Zähler nach unten. Der von Tech-Werten beherrschte Nasdaq 100 fiel um 0,29 Prozent auf ...

