Der Präsident der Vereinigten Staaten (US), Donald Trump, hat auf seinem Truth-Social-Account bekannt gegeben, dass er einen zusätzlichen Zoll von 25 %, insgesamt also 50 %, auf Aluminium- und Stahlimporte von Kanada in die USA erhebt. Er fügte hinzu, dass dieser am Morgen des 12. März in Kraft treten wird. Trumps Bedingung für die Aufhebung der Zölle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...