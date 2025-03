Shenzhen, China, 11. März 2025 (ots/PRNewswire) -Die ISLE 2025, Asiens größte Messe für intelligente Displays und Systemintegration, fand vom 7. bis 9. März 2025 im Shenzhen World Exhibition and Convention Center (Shenzhen World) statt.Die ISLE 2025 wurde von über 220.000 Facheinkäuferinnen und -einkäufern aus über 100 Ländern besucht. Mehr als 1.000 Online- und Vor-Ort-Aussteller präsentierten auf einer Ausstellungsfläche von 80.000 Quadratmetern die neuesten Produkte und Lösungen für Displays und integrierte Systeme.KI verschiebt die Grenzen der Display-IndustrieAls eine der transformativsten Technologien unserer Zeit definiert die KI die Anwendungsszenarien in der Displayindustrie neu. In den Bereichen Smart Conferencing, Heimkino, gewerbliche Displays, Displaylösungen für Bildungs- und medizinische Zwecke präsentierten Hunderte von Unternehmen auf der ISLE 2025 KI-gestützte Produkte mit intelligenten Betriebssystemen. Diese hochmodernen Lösungen entsprechen den aufkommenden Technologietrends, optimieren die Funktionen der intelligenten Displays und verbessern das Benutzererlebnis.Branchenübergreifende Synergie zwischen Displays und AV-SystemenAuf der ISLE 2025 wurde die Verschmelzung von visueller Präsentation, Sound und Interaktion auf ein neues Niveau gehoben. Die Aussteller präsentierten in großen Live-Shows und Vorführungen modernste integrierte Systemlösungen. Die 1000 Quadratmeter große immersive visuelle Show "YUE Glamour Gloshine" bot den Besucherinnen und Besuchern eine spannende Erfahrung. Die nahtlose Verschmelzung der Technologien und die Zusammenarbeit von Dutzenden von Markenausstellern, wie dem LED-Display-Steuerungssystem von NovaStar und der Bühnen-Audioausrüstung von ARTSOUND, ermöglichte eine präzise Synchronisierung von Bild und Ton und lieferte dem Publikum ein fesselndes, intensives sensorisches Erlebnis.Globale Innovation mit differenziertem FokusShenzhen, Chinas Drehscheibe für Innovation und modernste Fertigung, bot den Einkäuferinnen und Einkäufern einzigartige Vorteile bei der Suche nach technisch versierten Lieferanten. Die ISLE-Aussteller verfolgten differenzierte Strategien, um ihre Präsenz auf dem internationalen Markt auszubauen: Sie setzten auf Displays mit hoher Helligkeit, energieeffiziente Designs und intelligente interaktive Lösungen.Das ISLE-Organisationskomitee hat unter den Zehntausenden von Exponaten vor Ort 100 "Excellent Product Awards" vergeben und damit diejenigen Aussteller geehrt, die in den Bereichen Leistungsfähigkeit, Wartungseffizienz und Umweltfreundlichkeit neue Maßstäbe gesetzt haben.Die nächste ISLE-Tagung wird vom 6. bis 8. März 2026 im Shenzhen World Exhibition and Convention Center stattfinden.Für Updates folgen Sie der ISLE unter:ISLE auf Facebook: https://www.facebook.com/isleshenzhenISLE auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/international-smart-display-and-integrated-system-exhibition-shenzhen-3a6a6a10a/ISLE auf YouTube: https://www.youtube.com/@ISLEOfficialAccISLE auf Twitter: https://x.com/ISLEOfficialAccOffizielle Website: https://www.isle.org.cn/?lang=en&locale=enFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2637668/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2637669/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/isle-2025-schlieWt-mit-hervorragenden-zahlen-und-neuen-trends-ab-ki-unterstutzt-intelligente-displays-und-systemintegration-und-lautet-ein-neues-industrie-okosystem-ein-302398557.htmlPressekontakt:Xiang Liu,1014734924@qq.comOriginal-Content von: ISLE 2025, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178632/5988759