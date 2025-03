Neue Importzölle von US-Präsident Donald Trump gegen Kanada sowie die fortdauernde Ungewissheit über das Schuldenpaket von Union und SPD drückten auch am Dienstag viele Aktienkurse in Deutschland. Der DAX tauchte um 1,3 Prozent Richtung 22.000-Punkte-Marke ab. Doch auch heute gab es positive Lichtblicke. US-Präsident Donald Trump will Stahl- und Aluminium-Importe aus Kanada mit zusätzlichen hohen Zöllen belegen (DER AKTIONÄR berichtete). Er habe seinen Handelsminister angewiesen, auf solche Einfuhren ...

