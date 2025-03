© Foto: Wang Jiangbo/XinHua/dpa

Nicht alle Aktie sind vom Trump-Dump gleichermaßen betroffen, es gibt auch Titel, die gegen den Gesamtmarkttrend steigen. Dazu gehört auch Bayer-Partner Regeneron.Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Regeneron US-Präsident Donald Trump hält den angeschlagenen Aktienmarkt weiter in Atem. Am Dienstagnachmittag sorgte eine Verschärfung des Handelsstreits mit Kanada in Form weiterer Zölle für ein Anhalten des "Trump-Dumps", also des Verkaufs von Wertpapieren in Reaktion auf die wirtschafts- und wachstumsfeindliche Politik seiner Regierung. Sämtliche seit der Wiederwahl von Trump im US-Gesamtmarktindex S&P 500 erzielten Kursgewinne sind inzwischen dahin. Gegenüber dem bei etwa 6.150 …