Weltmarktführer für elektrische Antriebssysteme erweitert sein Portfolio mit neuen Systemen von BlueBotics und UBIQUICOM

ZAPI GROUP, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Elektrifizierung, stellt auf der LogiMAT 2025 seine neuesten Lösungen für den Materialtransport- und Logistiksektor vor. Der Elektrifizierungsinnovator präsentiert seine neue autonome Navigationstechnologie "ANT Locator" von BlueBotics sowie seine jüngste Akquisition UBIQUICOM und unterstreicht damit seine Führungsposition im Flottenmanagement mit automatisierter Navigation der nächsten Generation, Asset-Tracking und hochmodernen "Echtzeit"-Ortungs- und fortschrittlichen Sicherheitssystemen.

ZAPI GROUP adds new fleet management solutions from BlueBotics and UBIQUICOM to its portfolio. (Graphic: Business Wire)

"Seit Jahrzehnten steht die ZAPI GROUP an der Spitze der Elektrifizierung des Materialtransports und liefert technische Lösungen, die die Effizienz der Geräte sowie die Sicherheit der Bediener erhöhen und gleichzeitig die Leistung kontinuierlich steigern", so Giannino Zanichelli, Gründer und Eigentümer der ZAPI GROUP. "Die LogiMAT ist der ideale Branchentreff, um unsere kontinuierlichen Innovationen für den Materialtransportsektor zu präsentieren."

Auf der LogiMAT 2025 stellt die ZAPI GROUP die wichtigsten Innovationen aus ihrem umfassenden Portfolio vor, darunter:

Der neue ANT Locator von BlueBotics: Eine flexible Lösung für die Fahrzeugverfolgung und das Management gemischter Flotten für FTS/AMR und manuelle Gabelstapler-OEMs, Drittanbieter von Software und Endnutzer. Mit ANT locator lassen sich Transportflüsse an gemischten Fahrzeugstandorten optimieren, Paletten verfolgen und manuelle Staplereinsätze dank genauer Nutzungsberichte und Analysen verbessern. ANT Locator ist nativ in den ANT Server AGV/AMR Fleet Manager von BlueBotics integriert, kann aber auch in das bestehende WMS-, MES-, ERP- oder Flottenmanagementsystem des Kunden integriert werden. Weitere Optionen sind für den Außeneinsatz und die Verfolgung mobiler Assets wie Hubwagen und sogar für Mitarbeiter verfügbar. Vollständige Produktdetails anzeigen.

Die fortschrittlichen Echtzeit-Ortungs- und Sicherheitssysteme von UBIQUICOM, die nun vollständig in das Portfolio der ZAPI GROUP integriert sind, verbessern das Management, die betriebliche Effizienz und die Sicherheit von Materialtransportanwendungen. Dieser Meilenstein markiert den Abschluss der bereits zuvor angekündigten Akquisition.

"Die Integration dieser einzigartigen Technologien mit unserem umfassenden Fachwissen in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Antriebskomponenten erhöht unseren Wert für OEMs im Bereich Materialtransport. Diese Erweiterung stärkt unsere Fähigkeit, einzigartige Verbesserungen und Innovationen für die Gabelstapler und automatisch gesteuerten Fahrzeuge unserer Partner zu entwickeln", fügte Herr Zanichelli hinzu.

Seit 1975 ist die ZAPI GROUP weltweit führend beim Übergang zur Elektrifizierung des Materialtransports, angefangen mit der Pionierarbeit bei der Entwicklung früher Elektrostapler bis hin zur Entwicklung vollständig integrierter Antriebslösungen. Auch Heute engagiert sich das Unternehmen weiterhin für Bildung und Innovation und veranstaltete kürzlich seine vierte virtuelle Konferenz "Future of Electrification", auf der Branchenführer die wichtigsten Trends und Herausforderungen erörterten, durch die die Zukunft der Elektrifizierung von industriellen und Off-Highway-Anwendungen geprägt wird.

Besucher der LogiMAT 2025 können sich am Stand 8C61 in Halle 8 das umfassende Angebot der ZAPI GROUP an elektrifizierten Antriebskomponenten, Flottenmanagement- und autonomen Navigationslösungen vorführen lassen.

Über die ZAPI GROUP

Die ZAPI GROUP bereitet den Übergang zu einer vollelektrischen Zukunft mit einem hochintegrierten Produktportfolio vor, das Bewegungssteuerungen, Elektromotoren und Hochfrequenz-Batterieladegeräte für den Einsatz in vollelektrischen und Hybridfahrzeugen umfasst. Wir bieten schlüsselfertige Systemintegration, autonome Navigationssoftware sowie Sicherheits- und Asset-Tracking für das Flottenmanagement. Als global führendes Unternehmen im Bereich Elektrifizierung mit umfassender Systemerfahrung, führenden Innovationen und der Begeisterung, den Erfolg der Kunden voranzutreiben, beschäftigt die ZAPI GROUP heute weltweit mehr als 1700 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Gesamtjahresumsatz von mehr als 700 Millionen US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter: www.zapigroup.com

