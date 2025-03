Bynder, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Unternehmens-DAMs, hat die Branchenveteranin Dametra Johnson-Marletti in seinen Vorstand berufen, um sein Wachstum weiter zu beschleunigen.

Dametra ist eine erfahrene Führungskraft und Vorstandsmitglied und hat die letzten 24 Jahre bei Microsoft verbracht, wo sie derzeit als Corporate Vice President für Gaming Consumer Sales tätig ist. Ihre Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Markteinführung, Verbraucherinhalte und Unternehmensführung wird für Bynder bei der weiteren Expansion von großem Wert sein.

Bynder hat in den letzten zwei Jahren ein beispielloses Wachstum verzeichnet. Mehr als 650 Kunden haben die KI-Lösungen des Unternehmens übernommen und die strategische DAM-Bereitstellung bei Unternehmenskunden wurde beschleunigt. Das Unternehmen wurde auch in allen drei führenden Analystenberichten zum Thema DAM als führend anerkannt, darunter Gartner DAM Magic Quadrant, Forrester Wave und IDC Marketscape. Bynder hat seine Führungsposition auch im G2 Enterprise Grid Report for Digital Asset Management zwei Jahre in Folge gesichert.

"Bynder tritt in eine neue Wachstumsphase ein und unterstützt Unternehmenskunden bei der Umsetzung und Durchführung ihrer digitalen Transformations- und E-Commerce-Strategien, während es gleichzeitig weiterhin Innovationen in den Bereichen KI-gestütztes Content-Management und -Bereitstellung vorantreibt", so Dametra Johnson-Marletti. "Ich freue mich sehr, diesem Team beizutreten und Bynder, seinen Kunden und Partnern dabei zu helfen, diese unglaubliche Reise fortzusetzen.

Bynder hat die DAM-Branche seit ihrer Gründung revolutioniert und stellt in der heutigen Welt der KI-gestützten Technologielösungen sicher, dass Unternehmen eine sinnvolle Rendite erzielen, insbesondere wenn es darum geht, einen einheitlichen Omnichannel-Ansatz für die digitale Verwaltung und Bereitstellung von Assets bereitzustellen.

Bob Hickey, CEO von Bynder, sagte: "Wir bei Bynder schätzen uns glücklich, der anerkannte Marktführer im DAM-Bereich zu sein. Wir haben die unglaubliche Chance, unser Geschäft zu vergrößern und unseren Kunden mit unserer KI-gestützten DAM-Plattform hervorragende Geschäftsergebnisse zu bieten. Die Erweiterung unseres Vorstands um Dametra wird unser Unternehmenswachstum und unsere Organisationsentwicklung beschleunigen."

Weitere Informationen zu den KI-gestützten Lösungen von Bynder finden Sie unter: https://www.bynder.com/en/solutions/initiatives/ai-automation/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250311309119/de/

Contacts:

Manisha Mehta

manisha.mehta@bynder.com