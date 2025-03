Berlin - Die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) will bei ihrer Tagung am Mittwoch die nächste Bundesregierung zur Überarbeitung der bisherigen KI-Strategie des Bundes auffordern. Es sollten nach Ansicht der Länder "deutlich erhöhte Mittel für ihre Umsetzung" bereitgestellt werden, berichtet die "Rheinische Post" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf einen Beschlussvorschlag für die MPK.Im Fokus müsse die Förderung "von Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und technologischer Souveränität Deutschlands stehen", heißt es in dem von den Ländern NRW, Schleswig-Holstein, Sachsen, Bremen und Niedersachsen eingebrachten Papier. Zudem müssten Mechanismen geschaffen werden, "um KI-Modelle regelmäßig auf Sicherheitsrisiken, Verzerrungen und Manipulationsmöglichkeiten zu überprüfen". Auch gelte es, eine Überregulierung durch die EU zu verhindern.Der Geschäftsführer des "Breitbandverbandes" (ANGA) für die digitale Infrastruktur in Deutschland, Philipp Müller, begrüßte die Pläne. Deutschland habe grundsätzlich die Voraussetzungen, "um mit den USA und anderen führenden Ländern im Bereich KI und digitaler Infrastruktur mitzuhalten", sagte Müller der Zeitung. Die neue Bundesregierung sei nun aber gefordert, die Rahmenbedingungen für den Bau und Betrieb von Rechenzentren und leistungsfähigen Netzen zu verbessern.