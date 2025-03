Bybit und US-Regierung verweisen auf selbstverwahrende Multi-Chain-Lösung wie Best Wallet

Die jüngsten Entwicklungen verdeutlichen, dass der Trend in Richtung selbstverwahrenden Multi-Chain-Wallets geht, wie im Falle der Best Wallet. Denn erst kürzlich wurden Assets im Umfang von 1,4 Mrd. USD von der zentralen Kryptobörse Bybit entwendet.

Aber auch die US-Regierung und Donald Trump haben neben vielen anderen wie dem ehemaligen Binance-Geschäftsführer Changpeng Zhao die Wichtigkeit der selbstverwalteten Wallets erkannt. So soll es in den USA nun sogar ein Recht auf die Selbstverwahrung geben.

In dieser Hinsicht ist die Best Wallet als eine Art All-in-one-Lösung mit ihrem vielseitigen Angebot positiv aufgefallen, welches ihr auch zu dem hohen Adoptionstempo verholfen hat. Noch befindet diese sich in ihrem Vorverkauf, in welchem die $BEST-Coins für einen Preis in Höhe von 0,0243 USD angeboten werden. Jedoch steuert das Fundraising zügig auf das nächste Finanzierungsziel zu und hat schon bald die Marke von 11 Mio. USD erreicht.

Bybit-Hack macht den Nutzern wieder die Wichtigkeit der Selbstverwahrung bewusst

Die in Dubai ansässige Kryptobörse Bybit wurde am 21. Februar von der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus attackiert, welche 400.000 ETH im Umfang von damals 1,4 Mrd. USD erbeuten konnte.

Wahrscheinlich ist die Hackergruppe in die Wallet-Infrastruktur von Bybit eingedrungen, indem sie eine Schwachstelle der Multi-Sig-Wallet ausgenutzt hat. Eigentlich sollte genau dieser Mechanismus durch eine Verpflichtung von mehreren Wallets für ein höheres Sicherheitslevel sorgen, allerdings war dies nun der wunde Punkt.

Deswegen hat der Geschäftsführer der Börse, Ben Zhou, einen Krisenplan mit einer Notfinanzierung für die Börse aufgestellt. Dabei sollte mithilfe von anderen Krypto-Unternehmen für ein Auffüllen der Reserve gesorgt werden, um den zunehmenden Abhebungsanfragen der Nutzer begegnen zu können.

Allerdings hat der Hack trotz dieser Maßnahmen dem Ruf der Börse geschadet. Zudem sind wieder Zweifel an der Sicherheit und Glaubwürdigkeit der zentralen Börsen entstanden. Dies hat unter anderem dazu beigetragen, dass die Bestände an den Kryptobörsen ein besonders niedriges Niveau erreicht haben. So sind die der CEXs von 8,6 Mio. ETH im September 2024 auf 8,02 ETH im Februar zurückgegangen.

All dies verdeutlicht die hohen Risiken, welche mit den zentralen Kryptobörsen verbunden sind, die sich auf Drittanbieter verlassen. Ebenso zeigt es, dass stärkere Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen, wie mit selbstverwahrenden Wallets, bei denen die Nutzer die ganze Zeit die Kontrolle über die Zugangspasswörter behalten.

Unter den digitalen Geldbörsen der nächsten Generation stellt die Best Wallet die Speerspitze dar. Sie zeichnet sich durch eine intuitive Benutzeroberfläche und einen enormen Funktionsumfang aus, welche sich sowohl an Anfänger als auch Profis richtet.

Best Wallet hat mehr als eine Selbstverwahrung zu bieten

Vor etwas weniger als einem Jahr wurde die Best Wallet gestartet und hat nun schon mehr als 500.000 Nutzer erreicht. Von diesen kehren mehr als 250.000 regelmäßig wieder, wobei die Wachstumsrate im Monatsvergleich zuletzt bei 50 % lag.

Zu dem hohen Nutzerwachstum der Best Wallet hat auch der enorme Funktionsumfang beigetragen. Dazu zählen etwa die reibungslosen und günstigen Transaktionen im Vergleich zu einzelnen Börsen. Denn anstellen einer einzigen Preisquelle werden über 200 DeFi- und 20 Cross-Chain-Protokolle eingebunden, um besonders niedrige Kurse zu erhalten.

Ebenso gibt es zahlreiche Optionen für Ein- und Auszahlungen von Fiatwährungen, wobei mehr als 100 verschiedene unterstützt werden. Einige Methoden zeichnen sich durch eine hohe Geschwindigkeit aus, sodass Sie auch mal in einem eiligen Moment nichts verpassen müssen.

Über den DeFi-Staking-Aggregator werden für verschiedene Kryptowährungen diverse passive Einkommen bereitgestellt, ohne dass dafür umfangreiche technische Expertise, Startkapital oder Zeit vonnöten sind. Stattdessen kann jeder schnell und einfach von den Zusatzrenditen profitieren.

Hinzu kommt ein Project-Screener, welchen man in der Anwendung unter "Upcoming Tokens" findet. Dort werden einige der chancenreichsten neuen Kryptowährungen noch vor ihrer Markteinführung vorgestellt. Einige dieser konnten bedeutende Kursanstiege verzeichnen, wie die mehr als 700 % von Pepe Unchained und die über 7.000 % von Catslap.

Insbesondere während einer Marktkorrektur bieten Presales eine interessante Alternative mit einem sicheren Hafen bis zur ersten Listung, eingebauten Preiserhöhungen und einer Staking-Rendite. Einige der neusten Projekte der Best Wallet sind der BTC Bull Token mit den passiven Bitcoin-Einkommen und die erste Solana-Layer-2 Solaxy.

Best Wallet könnte zentrale Kryptobörsen ersetzen, wie es CZ mag

Die Best Wallet entwickelt sich in einem hohen Tempo weiter und hat mehr als nur eine sichere sowie fortschrittliche Geldbörse im Angebot. Stattdessen wurde eine eigene DEX integriert, mit welcher die Nutzer direkt in der eigenen Anwendung handeln können. Somit werden separate Protokolle und Wallets überflüssig.

Ebenso kann mit diesem Ansatz die Abhängigkeit von den zentralisierten Börsen reduziert werden. Wie bereits erwähnt, können die Nutzer dabei sogar Fiatwährungen ein- und auszahlen sowie viele weitere Funktionen in Anspruch nehmen.

Beste Wallet für Bitcoin ohne Ausweis und KYC

Selbst der ehemalige Binance-Geschäftsführer CZ hat sich für die selbstverwahrenden Wallets eingesetzt. Seiner Ansicht nach würden sich die CEXs an professionelle Händler richten, während die digitalen Geldbörsen eher für die alltäglichen Transaktionen geeignet sind.

Bald wird die Best Wallet auch ihre Best Card hinzufügen, mit welcher sich Krypto-Transaktionen ganz einfach in Fiatwährungen durchführen lassen. Somit können sie für praktisch fast alle regulären Zahlungen verwendet werden. Möglich wird dies vermutlich durch Partnerschaften mit MoonPay und Alchemy Pay, um die Kluft zwischen DeFi und TradFi zu überwinden.

So können Sie die $BEST-Coins im Presale kaufen

Den vollen Funktionsumfang und die größten Vorteile innerhalb der Best Wallet erhalten die $BEST-Inhaber. Erworben werden kann dieser Coin entweder über die Website oder die Anwendung direkt. Mit dieser können Sie zudem zahlreiche andere Kryptowährungen in den $BEST-Coin umtauschen.

Alle bestehenden Wallets lassen sich dank der nahtlosen Migrationsfunktion ganz einfach in die Best Wallet einbinden. Neben Ethereum und Bitcoin sollen bald noch viele weitere hinzukommen, wobei Solana unmittelbar vor dem Release steht.

Herunterladen können Sie die Best Wallet über den Google Play Store und den Apple App Store.

Schnell von den neuesten Ankündigungen und Aktionen der Best Wallet erfahren Sie, wenn Sie dem Projekt auf X, Telegram und Discord folgen.

