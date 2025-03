Andersen Global stärkt seine Präsenz in Ostafrika durch eine Kooperationsvereinbarung mit Finaltus, einem in Nairobi ansässigen Bewertungsunternehmen, und verbessert so die Fähigkeit der Organisation, umfassende Bewertungslösungen in der gesamten Region bereitzustellen.

Finaltus ist ein in Nairobi ansässiges Unternehmen, das sich auf Transaktions- und Anlageberatungsdienstleistungen in der gesamten ostafrikanischen Region spezialisiert hat und über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in verschiedenen Branchen verfügt. Das Unternehmen bietet Fachwissen in den Bereichen Transaktionsberatung bei Fusionen und Übernahmen, Strukturierung öffentlicher und privater Partnerschaften, Unternehmensbewertung und -beratung, Bewertung für Rechtsstreitigkeiten, Bewertung von geistigem Eigentum, Kapitalmobilisierung und Beratung bei der Entwicklungsfinanzierung.

Das Unternehmen verfügt über ein Team erfahrener Fachleute, die lokale Expertise mit globalen Fähigkeiten kombinieren, um Kunden aus verschiedenen Branchen und geografischen Regionen spezialisierte, effektive und stabile Lösungen zu bieten. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Preise und Auszeichnungen erhalten, darunter die Auszeichnung als "Best Independent Advisory Firm in East Africa" von Africa Global Funds

"Die Fachkompetenz und die vielfältigen Erfahrungen unseres Teams ermöglichen es uns, maßgeschneiderte Bewertungslösungen mit einem nahtlosen Ansatz für die Kundenbetreuung anzubieten", sagte Partner Paul Kamau. "Kenia ist ein wichtiger Knotenpunkt für Unternehmen und Familien, die strategische Investitionsberatung in einem sich entwickelnden Markt suchen. Durch unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global verbinden wir lokale Einblicke mit globalen technischen Fähigkeiten und können so unsere Kunden besser dabei unterstützen, Chancen sowohl in der Region als auch international zu nutzen."

"Kenia ist ein wichtiger Markt in Ostafrika und Finaltus stärkt unsere Fähigkeit, hochwertige Bewertungsdienstleistungen in der gesamten Region anzubieten", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Ihre umfassende Erfahrung im Bewertungssektor bringt einen erheblichen Mehrwert für unsere expandierende Plattform in Afrika und verbessert unsere Fähigkeit, Kunden bei der Navigation durch das wachsende Geschäftsumfeld der Region zu unterstützen."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 19.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

