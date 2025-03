Peking, 11. März 2025 (ots/PRNewswire) -Ein historischer Meilenstein für HainanDer Freihandelshafen Hainan (Hainan FTP) nähert sich einem historischen Meilenstein mit der Einführung der unabhängigen Zollabwicklung - dem Hauptziel, das im Masterplan für den Aufbau des Freihandelshafens Hainan definiert ist. Dieser Erfolg stellt einen wichtigen und symbolischen Schritt in der Entwicklung Hainans dar, da die Initiative nun bereits im siebten Jahr in Folge im Arbeitsbericht der Provinzregierung aufgeführt ist. Der chinesische Präsident Xi Jinping hat die Bedeutung dieser Initiative hervorgehoben und betont, dass ein nahtloser, geordneter und risikofreier Übergang erforderlich ist.In einem Exklusivinterview mit Liu Xin von CGTN bestätigte Liu Xiaoming, Gouverneur der Provinz Hainan, dass die Vorbereitungen für einen reibungslosen und erfolgreichen Übergang bis zum Jahresende gut laufen.Entgegen der irrtümlichen Annahme, dass es sich um eine Abschottungsmaßnahme handelt, folgen die Zollbestimmungen dem Modell einer "offenen Frontlinie, kontrollierten zweiten Linie und inneren Freizügigkeit". Diese Struktur erleichtert den internationalen Handel und gewährleistet gleichzeitig die notwendige Regulierungsaufsicht zwischen Hainan und dem Festland."Die Fortschritte verlaufen reibungslos, und die fünf Handlungsfelder - Politik, Infrastruktur, Risikokontrolle, Industrie und organisatorische Unterstützung - nehmen allmählich Gestalt an", so Liu. "Wir sind bereit."Ein weltoffenes GeschäftsumfeldÜber die Zollabwicklung hinaus setzt sich Hainan für die Verbesserung seines Geschäftsumfelds ein, das es als "goldene Eintrittskarte" zum Erfolg betrachtet. Es wurden Anstrengungen unternommen, um ein marktorientiertes, rechtsbasiertes und globalisiertes Geschäftsumfeld zu entwickeln. Hainan hat eine landesweite Vorreiterrolle bei der Vereinfachung von Behördendiensten eingenommen und eine zentrale Plattform für Unternehmensservices mit intelligenter Abstimmung von Richtlinien, Kreditsanierung und regulatorischer Unterstützung eingeführt. Ausländische Unternehmen, die in Hainan registriert sind, haben einen gleichberechtigten Zugang zu diesen Dienstleistungen.Im Hinblick auf die Erfahrungen ausländischer Investoren in Hainan betont Liu Xiaoming, wie wichtig es sei, den Internetzugang und die Zahlungsmodalitäten zu verbessern. Es wurden Maßnahmen ergriffen, um den Geschäftsverkehr und das tägliche Leben für ausländische Unternehmen und Einwohner zu erleichtern.Strategische Branchen als WachstumstreiberDie Provinz hat sich auf vier Branchen konzentriert: Tourismus, moderne Dienstleistungen, Hightech-Industrie und tropische Landwirtschaft. Der kombinierte Anteil dieser Sektoren an der Wirtschaft von Hainan ist von 52,4 % im Jahr 2018 auf 67 % im Jahr 2023 gestiegen. Darüber hinaus hat Hainan fünf strategische Richtungen eingeschlagen: Landwirtschaft, Seeverkehr, Luft- und Raumfahrt, grüne Entwicklung und digitale Wirtschaft.Vor allem die Entwicklung des Seeverkehrs hat Priorität. "Die Nutzung des Potenzials des Ozeans" ist eine Schlüsselinitiative für Hainan, das über rund 2 Millionen Quadratkilometer Ozean verfügt - zum größten Teil Tiefsee. Mit fast 1.000 Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die bereits in der Tiefseetechnologie und der maritimen Industrie tätig sind, verzeichnet die maritime Wirtschaft Hainans ein zweistelliges Wachstum und trägt zu mehr als einem Drittel des BIP der Provinz bei. Es existieren Pläne für den weiteren Ausbau der Tiefsee-Energie, der Herstellung von High-End-Ausrüstung, der Offshore-Aquakultur, der Meeresbiomedizin und des maritimen Tourismus. "Unser Ziel ist es, innerhalb des nächsten Jahrzehnts ein 'neues Hainan am Meer' zu schaffen", erklärt Liu Xiaoming.Wegbereiter der grünen EntwicklungNeben der wirtschaftlichen Entwicklung genießt die ökologische Nachhaltigkeit weiterhin höchste Priorität. Hainan gilt als das Land mit der besten ökologischen Umwelt in China.Ein Paradebeispiel für Hainans grüne Initiativen ist die Bo'ao Near-Zero-Carbon-Demonstrationszone. Durch energieeffiziente Gebäuderenovierungen, den Ersatz erneuerbarer Energien und Agro-Photovoltaik-Systeme konnten die Kohlenstoffemissionen auf der Insel Dongyu, dem ständigen Veranstaltungsort des Bo'ao Forums für Asien, um 96,2 % gesenkt werden. Die Deutsche Energie-Agentur hat dies als Chinas erste regionale kohlenstoffarme Demonstrationszone zertifiziert.Mit der sich abzeichnenden unabhängigen Zollabwicklung, dem sich kontinuierlich verbessernden Geschäftsumfeld, der strategischen industriellen Entwicklung und den ambitionierten ökologischen Verpflichtungen ist Hainan auf dem besten Weg, ein weltweit führendes Land in den Bereichen Handel, Innovation und Nachhaltigkeit zu werden. Die Zukunft des Freihandelshafens verspricht ein dynamisches Wachstum und ein verstärktes internationales Engagement, das dafür sorgt, dass seine Entwicklung sowohl mit den nationalen Zielen als auch mit den globalen Wirtschaftstrends in Einklang steht.Video: https://www.youtube.com/watch?v=OjUOwbyLbJYView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-die-botschaft-hainans-an-die-welt--cgtns-exklusiv-interview-mit-gouverneur-liu-xiaoming-302399239.htmlPressekontakt:Jiang Simin,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141869/5988835