NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur Neuorientierung der Welt:

"Es ist in der internationalen Politik kaum anders als in der Medizin. Wenn sich eine Engstelle in den Gefäßen gebildet hat, dann wird ein Bypass gelegt. Genau das müssen die vernünftigen Staaten auf der Welt jetzt tun, um den lebensnotwendigen "Blutfluss" beim Handel und in der Sicherheit nicht verstopfen zu lassen. Ein gesundes Selbstbewusstsein ist zwingend nötig gegenüber einem Mann, der die Welt offensichtlich als Selbstbedienungsladen betrachtet."/yyzz/DP/ngu