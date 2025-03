OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Merz' Anbiedern an die Grünen:

"So ist die unter 30 Prozent gerutschte Union an die auf 16,4 Prozent abgeschmierte SPD gefesselt. Und bis zur möglichen Wahl zum Kanzler ist Merz auch noch an die Grünen gekettet, ohne deren Zustimmung keine Zweidrittelmehrheit im alten Bundestag möglich wäre. Im neuen Bundestag hätte Merz mit dem "Sondervermögen" ohnehin keine Chance. Hinzu kommen die Bundesländer, die ebenfalls ein Wort mitzureden haben. Die Folge: Vor der Wahl wetterte Merz gegen "grüne und linke Spinner", jetzt übernimmt er weitgehend deren Agenda. Zwei Parteien der Ampel, die vom Wähler abgestraft wurden, bestimmen nun massiv die Zukunft Deutschlands. Wird Merz' Polit-Schauspiel das Vertrauen in die Demokratie stärken? Zweifel sind erlaubt."