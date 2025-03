PARIS (dpa-AFX) - Verteidigungsminister der Fünfer-Gruppe wichtiger Nato-Staaten beraten am Mittwoch (15.00 Uhr) in Paris über die weitere Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine. Außerdem soll es bei dem Treffen der Vertreter aus Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und Großbritannien um die Stärkung der europäischen Verteidigung gehen, wie das französische Verteidigungsministerium mitteilte. Der ukrainische Verteidigungsminister soll per Video zugeschaltet werden.

Beteiligt an dem Treffen sind demnach auch Vertreter der EU sowie der Nato. Die Treffen im Fünfer-Format wurden nach dem Wahlsieg Donald Trumps in den USA eingerichtet. Ziel ist eine Stärkung der europäischen Sicherheit und Verteidigungsbereitschaft.

Am Dienstagabend hatten die Armeechefs von 36 Ländern in Paris über Friedenstruppen für die Ukraine beraten. Unter Leitung der Generalstabschefs von Frankreich und Großbritannien sollte bei dem Treffen die britisch-französische Initiative zur Bereitstellung robuster Sicherheitsgarantien für die Ukraine durch das Entsenden von Soldaten konkretisiert werden, teilte der Generalstab des französischen Heeres mit./evs/DP/ngu