Hamburg (ots) -Der gefeierte Kabarettist und Liedermacher Bodo Wartke spricht in der aktuellen Folge des N-JOY Podcasts "Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz" über die Licht- und Schattenseiten seines plötzlichen viralen Erfolgs. Sein 2023 veröffentlichtes Musikvideo zu dem Zungenbrecher-Song "Barbaras Rhabarberbar" erreichte Millionen Menschen weltweit - doch finanziell hat sich der Hype kaum gelohnt: "Ich habe neulich erfahren, was wir von TikTok bekommen, und zwar nicht nur für 'Barbaras Rhabarberbar' - 547 Euro."Ein Internetphänomen - und trotzdem kein MillionärInnerhalb weniger Wochen wurde "Barbaras Rhabarberbar" zu einem internationalen Phänomen. "Menschen auf der ganzen Welt feierten den Song, teilweise ohne ihn zu verstehen", erzählt Wartke. Doch während die Aufrufzahlen explodierten, blieb die finanzielle Ausbeute ernüchternd: "Wenn man sich die Dimensionen vor Augen führt, ist das wirklich grotesk." Wartke erklärt, dass Streaming-Dienste und Social-Media-Plattformen oft wenig an die Künstler ausschütten: "Die Leute denken immer, der Typ ist jetzt Millionär. Nein, leider bin ich das nicht."Die Schattenseiten der BekanntheitMit der plötzlichen Reichweite kamen auch negative Erfahrungen, erzählt Wartke im Gespräch mit Eva Schulz: "Im Netz meldet sich dann erst mal jeder Hans und Franz zu Wort und eben Leute, die dann einfach zufällig beschimpfen." Er berichtet, dass nicht nur Social-Media-Kommentare, sondern auch Kritiken in Feuilletons und Podcasts plötzlich aufkamen: "Vorher war ich einfach nur unter dem Radar unterwegs, hatte ein Publikum, das kam, weil es mich mochte - und jetzt gibt's plötzlich auch Hater."Einblick in das KünstlerlebenTrotzdem bleibt Wartke seiner Kunst treu. Mit Eva Schulz spricht er nicht nur über seine Liebe zur Sprache ("Es gibt kein Wort, auf das ich nichts reimt. Es gibt kein Problem, das sich nicht lösen lässt."), sondern auch über seinen Umgang mit Fehlern auf der Bühne: "Wenn ich Fehler mache auf der Bühne, was oft genug passiert, wird die Show im Endeffekt besser."Geheim-Challenge mit Marc-Uwe KlingIn dieser Folge gibt es eine geheime Challenge von seinem Freund Marc-Uwe Kling. Bodo Wartke sollte die Worte "Einhorn", "Schnapspraline" und "Kubicki-Meter" in das Gespräch einfließen lassen, ohne dass Eva Schulz etwas davon merkt. Ob er es geschafft hat?Die Podcast-Folge mit Bodo Wartke ist ab sofort in der ARD Audiothek und auf weiteren Podcast-Plattformen verfügbar.