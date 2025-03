USD/CHF gewinnt im frühen europäischen Handel am Mittwoch auf etwa 0,8840. - Die erneute Nachfrage nach dem US-Dollar bietet dem Paar etwas Unterstützung im Vorfeld des US-CPI-Berichts. - Globale wirtschaftliche Unsicherheit und geopolitische Spannungen könnten die Zuflüsse in sichere Häfen erhöhen, was dem CHF zugutekommt. - Das Paar USD/CHF ...

