© Foto: Mark Schiefelbein - AP

Die von US-Präsident Trump angekündigten Importzölle auf Stahl und Aluminium treten heute in Kraft. Handelspartner auf der ganzen Welt sind betroffen. Auch die Europäische Union ist betroffen und kündigt Gegenzölle an.Die USA verschärfen den globalen Handelskonflikt: Präsident Donald Trump hat am Mittwoch Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte in Kraft gesetzt. Die Maßnahme trifft unter anderem Kanada und sorgt weltweit für Unruhe - auch in Europa, das umgehend Gegenmaßnahmen ankündigte. Europa reagiert mit Strafzöllen in Milliardenhöhe Die Europäische Union will ab April mit Gegenmaßnahmen in Höhe von 26 Milliarden Euro (rund 28,3 Milliarden US-Dollar) reagieren. Die …