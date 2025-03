Die indische Rupie schwächt sich in der asiatischen Sitzung am Mittwoch. - Die wahrscheinliche Intervention der RBI und der schwächere US-Dollar stützen die INR. - Die Inflationsberichte des indischen und US-amerikanischen Verbraucherpreisindex (CPI) werden später am Mittwoch im Mittelpunkt stehen. - Die indische Rupie (INR) schwächt sich am ...

