DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Angesichts der europaweit steigenden Verteidigungsbudgets erwartet Rheinmetall auch im laufenden Jahr glänzende Geschäfte. Der Umsatz soll 2025 zwischen 25 und 30 Prozent zulegen, wie Deutschlands größter Rüstungskonzern am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Im vergangenen Jahr stiegen die Erlöse im Vorjahresvergleich um 36 Prozent auf 9,75 Milliarden Euro. Rheinmetall hatte rund 10 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Die operative Marge stieg 2024 auf 15,2 Prozent nach 12,8 Prozent im Jahr zuvor. Im laufenden Jahr peilt Rheinmetall hier eine leichte Steigerung auf rund 15,5 Prozent an. Das operative Ergebnis schnellte im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2023 um 61 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro nach oben. Nachdem Rheinmetall abermals viele neue Bestellungen an Land ziehen konnte, sei der Auftragsbestand so hoch wie nie zuvor. Die Aktionäre sollen für 2024 eine Dividende von 8,10 Euro je Aktie erhalten, zuvor wurden 5,70 Euro ausgezahlt./niw/stk