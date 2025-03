Berlin (ots) -Die Europäische Union bereitet weitere Maßnahmen gegen die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump vor.Das hat der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange von der SPD, am Mittwoch im rbb24 Inforadio angedeutet. Die am Morgen angekündigten Gegenzölle beträfen nicht nur typisch amerikanische Produkte wie Motorräder oder Whiskey. Das seien nur wenige Produkte von vielen."Also diese Motorräder über 500 Kubik, das ist natürlich ein bisschen symbolisch, aber es sind im Wesentlichen Stahl- und Aluminiumprodukte. Fensterrahmen, Gitter, Rohre, das sind Listen, die sind vier, fünf Seiten lang."Das sei nur eine erste Stufe, die am 1. April in Kraft treten soll. US-Präsident Trump habe nicht nur die Zölle von zehn auf 25 Prozent erhöht, er habe sie auch deutlich ausgeweitet."Bei Trump I war es ein Volumen von etwa neun Milliarden Euro, jetzt reden wir über ein Volumen von 28 Milliarden Euro. Insofern wird es im April noch eine zweite Stufe der Gegenzölle geben. Ich kann da noch keine Details nennen, aber die Zölle werden sicherlich noch weiter erhöht werden. Wir haben sie ja damals schon bei einzelnen Produkten von 25 auf 50 Prozent gesetzt. So wird es diesmal wahrscheinlich auch sein."Die Zölle der US-Regierung nannte Lange "völlig unberechtigt"."Angelgeräte oder Pumpen oder Autostoßstangen, die alle fallen jetzt unter diese 25 Prozent-Regel. Wie kann das mit der Begründung losgetreten werden, sie würden die Sicherheit der Vereinigten Staaten in Frage stellen? Das ist völlig absurd, und deswegen zeigen wir hier auch klare Kante und setzen Gegenzölle."Das komplette Interview: https://ots.de/onD4XlPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5988858