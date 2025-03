Der Dax hat am Dienstag seine Korrektur angesichts schwacher US-Börsen fortgesetzt und dabei ein neues Verlaufstief markiert. Sorgen bereitet vor allem die US-Wirtschaft. An den Märkten wird zunehmend eine "Trumpcession" eingepreist, also eine durch den US-Präsidenten ausgelöste Rezession. Die Euphorie nach Trumps Wahlsieg ist längst verflogen. Im Gegenteil, es überwiegt die Sorge, dass er mit ...

