MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag auf "Add" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebita) des Chemikalienhändlers liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibt bei seiner Einschätzung, dass die Aktie in diesem Jahr großteils unter ihrem langfristigen Bewertungsschnitt gehandelt werden dürfte. Brenntag befinde sich auf einem längeren Weg, sich mit zwei separaten Geschäftseinheiten "neu zu erfinden"./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 08:13 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

DE000A1DAHH0