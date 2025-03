Baierbrunn (ots) -Viele Krankenkassen werden 2025 teurer. Während der allgemeine Beitrag für die Krankenversicherung bei 14,6 Prozent des sozialabgabenpflichtigen Einkommens bleibt, steigt jedoch der Zusatzbeitrag bei einigen Anbietern: Lag der Betrag 2024 im Durchschnitt bei 1,7 Prozent, ist er 2025 auf durchschnittlich 2,5 Prozent gestiegen. Das berichtet das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".Sparpotenziale richtig ausrechnenOb es sich finanziell lohnt zu wechseln, können Sie selbst ausrechnen. Dabei vergleichen Sie den Zusatzbeitrag, den Sie künftig zahlen sollen, mit dem Beitrag, der bei einer günstigeren Kasse anfallen würde. Grundsätzlich profitieren von einem Wechsel vor allem die Menschen, deren Gehalt mindestens bis zu der Grenze reicht, für die Beiträge fällig sind. Diese sogenannte Beitragsbemessungsgrenze ist 2025 auf 5512,50 Euro pro Monat gestiegen (im Jahr: 66 150 Euro). Wer so viel verdient, wird also doppelt belastet: durch einen höheren Zusatzbeitrag und durch die höhere Bemessungsgrenze. Entsprechend größer ist das mögliche Sparpotenzial.Bestimmte Leistungen mit der neuen Kasse klärenWichtig ist aber auch, auf einzelne Zusatzleistungen zu schauen, die je nach Kasse variieren. Zu diesen Leistungen zählen zum Beispiel die Übernahme von Kosten für bestimmte Vorsorgeuntersuchungen, für Osteopathie, Impfungen für Fernreisende oder eine professionelle Zahnreinigung. Auch bestimmte bereits genehmigte Behandlungen, wie eine Mutter-Kind-Kur, eine Psychotherapie oder eine kieferorthopädische Behandlung, die noch nicht begonnen hat, sollten wechselwillige Versicherte mit der ausgesuchten neuen Kasse klären.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 3A/2025 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5988940