Sieben Paare ziehen ins Camp - erste Konfrontationen stehen an- Fake-Vorwürfe rund um Sandra und Gigi- "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" läuft am 12. März 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEIEndlich hat das Warten ein Ende: Sieben Paare zieht es im Sauerland in ihr neues Domizil, das Camp rund um "CoupleChallenge". Hier leben sie wochenlang auf engstem Raum, sind Kälte, Chaos und Challenges ausgesetzt. Gleich zu Beginn erhitzen sich die Gemüter, denn nicht alle Teilnehmer sind sich grün und erste Streitereien überschatten die Stimmung. Die erste Episode von "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" läuft am 12. März 2025, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.Sieben Paare, 14 Personen und ebenso viele unterschiedliche Charaktere, die hier aufeinandertreffen - so beginnt die neue Staffel von "CoupleChallenge"! Den Start machen Iris Klein und ihr Schatzi Stefan, gefolgt von Julian F.M. Stoeckel mit seinem Lebensgefährten Marcell Damaschke. Ärger ist vorprogrammiert, als Spielerfrau Dilara Kruse mit Freundin Roaya Soraya und Paulina Ljubas mit Tommy Pedroni einziehen - Dilara und Paulina waren bereits gemeinsam in einem TV-Format und können sich gar nicht leiden. Die eisige Stimmung wird direkt von TV-Gigolo Gigi Birofio und seinem Onkel Luciano Corsano aufgelockert. Noch vor der Begrüßung stürmen die beiden erst mal auf die Toiletten. Diese wiederum werden auch von Rainer Gottwald und Menderes Bagci unter die Lupe genommen - die beiden Putzteufel freuen sich mit ihrem Einzug darauf, ihre Hausmannsqualitäten unter Beweis zu stellen. Und dann fehlt noch ein Paar - mit einem mysteriösen Teilnehmer! Die Überraschung ist geglückt, als "Love Island"-Legende Tobi Wegener auf sein Couple trifft, denn weder er noch sein Gegenpart wussten von der Paarung. Es ist: Sandra Sicora. Und genau dieser Einzug sorgt wenig später für Konfliktpotenzial!Konflikt und Konfrontation: Hat Sandra vor ihrem Einzug bei Gigi Birofio angerufen, um eine Lovestory faken zu wollen? Vor allem Sandras Ex-Freund Tommy und ihre Erzfeindin Paulina sind davon überzeugt, die anderen Couples schockiert. Und Gigi? Der marschiert mal wieder wie die Unschuld aus dem Reality-TV durchs Camp und sucht derweil nach jemandem zum Kuscheln. Ob er bei Roaya Chancen hat?Die erste Challenge um das PreisgeldViel Zeit zum Anschreien bleibt den Streitlustigen allerdings nicht, denn in der ersten Challenge müssen sie beweisen, wie gut sie ihren jeweiligen Teamkollegen kennen. Auf dem Spiel steht eine beachtliche Summe, denn je mehr Geld verloren geht, desto geringer fällt am Ende die Gewinnsumme aus. Schaffen es die Couples zusammenzuhalten und möglichst viel Kohle zu sammeln? Am Ende sitzt der Schock über den Verlust einiger tausend Euro tief, und sofort steht die erste Nominierung an - mit einem überraschenden Ergebnis und einem Einzug der Extraklasse in die Exit-Challenge!"CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" wird von RTL Studios produziert. Ausstrahlung ab 12. März 2024, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.Über "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt":Mehrere Teams, bestehend aus Liebes- und Freundschaftspaaren, wetteifern in verschiedenen Herausforderungen um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Fehler oder das Nichterfüllen der Aufgaben verringern die Gewinnsumme. In regelmäßigen Nominierungsrunden wählen die Paare zwei Couples aus, die in einer Exit-Challenge um ihr Weiterkommen kämpfen. Das Paar, das diese Challenge verliert, muss die Show verlassen. Im Finale, in dem zwei Couples gegeneinander antreten, wird entschieden, welches Team das Preisgeld mit nach Hause nehmen kann.