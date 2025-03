Deutschlands führender Rüstungskonzern Rheinmetall blickt auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und erwartet weitere Wachstumsschübe. Im vergangenen Jahr konnte der Verteidigungsspezialist seinen Umsatz um beachtliche 36 Prozent auf 9,75 Milliarden Euro steigern. Das operative Ergebnis verzeichnete einen enormen Anstieg von 61 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro, was die Marge von 12,8 auf 15,2 Prozent verbesserte. Aktionäre profitieren von einer deutlich erhöhten Dividende von 8,10 Euro je Aktie, nach zuvor 5,70 Euro. Für das laufende Jahr prognostiziert der Konzern ein weiteres Umsatzwachstum von 25 bis 30 Prozent, was einem Erlös zwischen 12,2 und 12,7 Milliarden Euro entspricht. Die operative Marge soll auf rund 15,5 Prozent steigen. Beeindruckend entwickelt sich auch die Aktie: Seit Jahresbeginn hat sie ihren Wert fast verdoppelt und überschritt Anfang März erstmals die 1.200-Euro-Marke. Zum Vergleich: Zu Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 notierte das Papier noch unter 100 Euro.

Nachfrageboom und positive Analysteneinschätzungen

Die anhaltend hohe Nachfrage nach Rüstungsgütern spiegelt sich im wachsenden Auftragsbestand wider. Der sogenannte Backlog erreichte Ende 2024 mit knapp 55 Milliarden Euro einen historischen Höchststand. Laut Rheinmetall-Chef hat "eine Epoche der Aufrüstung in Europa begonnen", die dem Unternehmen "Wachstumsperspektiven, wie wir sie noch nie erlebt haben", eröffnet. Mittelfristig peilt der Konzern bis 2027 einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro an, bei einer angestrebten operativen Marge von etwa 18 Prozent. Während einige Analysten bereits vor einer möglichen Überbewertung warnen und zum Mitnehmen von Gewinnen raten, bleiben andere optimistisch. So hat beispielsweise die Privatbank Berenberg ihr Kursziel deutlich von 750 auf 1.410 Euro angehoben und verweist auf einen "dekadenlangen Wiederbewaffnungszyklus". Marktbeobachter erwarten, dass die europäischen Verteidigungsbudgets bis 2035 jährlich im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen werden - ein Trend, von dem Rheinmetall als führender europäischer Rüstungskonzern überproportional profitieren könnte.

