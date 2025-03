Schlechte Nachrichten von Northvolt: In Schweden haben die Muttergesellschaft Northvolt AB sowie mehrere Töchter trotz des laufenden Restrukturierungsverfahrens nach US-Recht Insolvent angemeldet. Northvolt Deutschland und Northvolt North America sind in ihren jeweiligen Rechtsräumen nicht betroffen. In Schweden haben neben der Northvolt AB auch die Tochtergesellschaften Northvolt Ett AB, Northvolt Labs AB, Northvolt Revolt AB und Northvolt Systems ...

