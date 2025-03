Der Luxusautohersteller verzeichnet einen Gewinneinbruch von über 30 Prozent. Die Marktkapitalisierung sinkt, während die Börsennotierung nahe am Jahrestief liegt.

Die Porsche AG verzeichnete am Mittwoch einen deutlichen Kursrückgang an der Börse. Im XETRA-Handel fiel die Aktie am Vormittag um 4,9 Prozent auf 54,10 Euro. Das Handelsvolumen belief sich auf über 100.000 Aktien. Dieser Rückgang folgt auf die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2024, die bei Anlegern für Enttäuschung sorgten. Während der Umsatz mit 40,1 Milliarden Euro nur leicht um 1,1 Prozent zurückging und damit im Rahmen der selbst gesteckten Zielspannen lag, sackte der Gewinn deutlich stärker ab. Mit einem Rückgang von 30,3 Prozent auf 3,95 Euro pro Aktie verfehlte der Sportwagenhersteller die Erwartungen der Analysten erheblich. Auch die Quartalszahlen zum 30. September 2024 zeigen die schwierige Lage: Das Ergebnis pro Aktie sank auf 0,67 Euro, nach 1,29 Euro im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im gleichen Zeitraum um 6,12 Prozent auf 9,11 Milliarden Euro zurück.

Aussichten bleiben gedämpft

Die aktuelle Kursentwicklung setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. Mit dem aktuellen Kurs von 54,10 Euro notiert die Porsche-Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 53,60 Euro vom 4. März 2025. Zum Vergleich: Das 52-Wochen-Hoch lag am 5. April 2024 noch bei 96,56 Euro - ein Unterschied von mehr als 78 Prozent. Für Anleger gibt es zumindest einen kleinen Trost: Experten rechnen für das laufende Jahr mit einer Dividende von 2,12 Euro je Aktie, nach 2,31 Euro im Vorjahr. Marktbeobachter bewerten die Porsche-Aktie derzeit im Durchschnitt mit einem Kursziel von 70,13 Euro und sehen damit mittelfristig noch Erholungspotenzial. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 4,30 Euro je Aktie. Die nächsten Finanzkennzahlen werden mit Spannung erwartet: Die Quartalsergebnisse für Q1 2025 sollen am 29. April 2025 vorgelegt werden.

