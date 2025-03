Taipeh, 12. März 2025 (ots/PRNewswire) -Innovative, robuste Lösungen für Spitzenleistungen unter extremen RennbedingungenRuggON, ein weltweit führender Anbieter von robusten mobilen Computerlösungen, ist stolz darauf, seine Partnerschaft mit dem Haupt Racing Team (HRT) in der Rennsaison 2025 fortzusetzen. Aufbauend auf der erfolgreichen Zusammenarbeit im letzten Jahr wird RuggON das deutsche GT-Team erneut mit seinen leistungsstarken, robusten Tablets ausstatten, die einen reibungslosen Betrieb in den anspruchsvollsten Rennumgebungen gewährleisten.Langlebige Technologie für extreme RennbedingungenDank jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung robuster mobiler Computerlösungen haben die Produkte von RuggON auf der Rennstrecke stets eine außergewöhnliche Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bewiesen. Unter schwierigen Bedingungen wie Regen, Staub und schweren Stößen verlässt sich HRT auf die robusten Tablets von RuggON, um Arbeitsabläufe zu optimieren und die Effizienz während des gesamten Rennbetriebs aufrechtzuerhalten.Vertrauen von Motorsportprofis bestätigtUlrich Fritz, CEO des Haupt Racing Teams, zeigte sich begeistert von der weiteren Zusammenarbeit: "Wir freuen uns sehr über die Verlängerung unserer Partnerschaft mit RuggON. Die robuste Technologie hat unser Team entscheidend weitergebracht, Prozesse wurden ohne Leistungseinbußen optimiert. Die Lösungen von RuggON sind jetzt ein wesentlicher Bestandteil unseres Betriebs."Martin A. Brandenburg, General Manager Europe bei RuggON, betonte die Bedeutung dieser Partnerschaft: "Das anhaltende Vertrauen von HRT in RuggON unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung von hochmodernen, langlebigen Computerlösungen. Wir freuen uns darauf, HRT bei ihrem Streben nach Spitzenleistungen zu unterstützen und freuen uns auf eine weitere erfolgreiche gemeinsame Saison."Auch in der Saison 2025 widmet sich RuggON der Weiterentwicklung der Motorsporttechnologie, indem es innovative, robuste Lösungen anbietet, die es den Teams ermöglichen, bei allen Bedingungen ihr Bestes zu geben.Informationen zu HRTDas Haupt Racing Team (HRT) wurde 2020 vom Rennfahrer und Unternehmer Hubert Haupt gegründet und hat sich im internationalen GT3-Sport fest etabliert. Zu den bisher größten Erfolgen zählen die DTM-Fahrermeisterschaft 2021, die GT World Challenge Europe Fahrer- und Teamtitel 2023 (Sprint und Silver Cup) und die ADAC GT Masters Teamtitel 2023 und 2024 sowie Klassensiege und Podiumsplätze beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und in Spa-Francorchamps. Ab der Saison 2025 wird HRT den Ford Mustang GT3 mit Werksunterstützung von Ford Performance in mehreren hochkarätigen Rennserien und Meisterschaften einsetzen. HRT engagiert sich auch aktiv in der Nachwuchsförderung und deckt dabei die gesamte Pyramide der Fahrerentwicklung vom Einstieg in den Motorsport im HRT Kart Team bis hin zur höchsten Stufe des GT-Sports in der DTM ab. Die gemeinsame Einsatzzentrale ist die hochmoderne HRT RACE BASE in Drees am Nürburgring, wo auch technische Entwicklungsprojekte und Motorsportveranstaltungen aller Art durchgeführt werden.Informationen zu RuggONRuggON Corp, eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology, ist ein führender Hersteller von robusten mobilen Computerlösungen. Das Unternehmen kombiniert die fortschrittliche Technologie von Ubiqconn zur Förderung von Innovationen und zur Expansion in den Markt für mobile Industrieanwendungen (IioT) und schöpft aus jahrzehntelanger Erfahrung, um die mobile Produktivität in anspruchsvollen Umgebungen zu verbessern. Ein engagiertes Entwicklungsteam liefert Geräte von außergewöhnlichem Wert und höchster Qualität, die das Benutzererlebnis verbessern. RuggON kennt die unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Branchen und bietet maßgeschneiderte, effiziente Lösungen. Das Ziel von RuggON ist es, die Kundenzufriedenheit durch höhere Standards zu steigern. Dabei ist das Unternehmen stolz darauf, unendliche Möglichkeiten zu eröffnen, um den Anforderungen von morgen gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ruggon.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ruggon-corporation/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2638884/Pushing_Limits_RuggON_HRT_Gear_Up_a_Stronger_2025.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2510705/RuggON_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/grenzen-verschieben-ruggon-und-hrt-rusten-sich-fur-ein-starkeres-jahr-2025-302399654.htmlPressekontakt:April Wang,april_wang@ubiqconn.comOriginal-Content von: RuggON, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176387/5989069