Bern / Baar ZG - Martin Pfister ist als Aussenseiter ins Rennen um Bundesrätin Viola Amherds Sitz eingestiegen und hat die Wahl nun überraschend gewonnen. In Bundesbern vor seiner Kandidatur kaum bekannt, dürfte der Zuger Regierungsrat mit seiner Exekutiverfahrung, seiner Herkunft und seiner militärischen Laufbahn gepunktet haben. Erst in letzter Minute hatte der 61-jährige Martin Pfister seinen Hut in den Ring geworfen und sich für eine Kandidatur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...