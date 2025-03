Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Märkte werden heute sehr genau auf die US-Verbraucherpreise im Berichtsmonat Februar blicken, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Erwartet werde eine leichte Abschwächung der Headline-Rate sowie der Kernrate auf jeweils 0,3% M/M. Auch in den Jahresraten würde damit etwas weniger Preisauftrieb als im Januar signalisiert werden. Allerdings gebe es derzeit Hinweise aus Unternehmensumfragen, dass einige Firmen beginnen würden, Preiserhöhungen in Reaktion auf die heimische Handelspolitik zu planen. Insgesamt werde der Preisauftrieb die FED wohl weiter auf Trab halten. (12.03.2025/alc/a/a) ...

