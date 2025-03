Köln (ots) -Rund 150 Teilnehmer:innen kamen am 07. März zum NEXXT LEVEL-Event "Resilient durch die Wechseljahre" ins Hotel Wasserturm in Köln. Speaker:innen aus den Bereichen Medizin, Psychologie, Krankenkasse, Wirtschaft und Journalismus sprachen in den vier Themenblöcken STARK, RESILIENT, FIT und LUSTVOLL darüber, wie man das Thema aus der Tabu-Ecke holt, wie man Frauen in den Wechseljahren unterstützen kann und welche Lifestyle-Tipps wirklich helfen.In einer Sache waren sich alle 150 Teilnehmer:innen des NEXXT LEVEL-Events einig: Es muss sich etwas tun für die neun Millionen Frauen, die aktuell in Deutschland in den Wechseljahren sind. Eine Lebensphase, die viel zu oft mit Unsicherheit, Tabus und fehlender Unterstützung einhergeht. Das Event hat gezeigt: Es geht auch anders. Mit Wissen, Austausch und der richtigen Haltung kann man resilienter durch diese Zeit gehen."Das Feedback, das wir zur Veranstaltung bekommen, zeigt uns wieder, wie viel Informations- und Austauschbedarf Frauen zum Thema Wechseljahre haben", erklärt Dr. Nicole Lauscher, Geschäftsführerin der Vita Health Media und Initiatorin des Events. "Unser Ziel ist es, Frauen in dieser Phase zu stärken und ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, um gut durch diese Zeit zu kommen."Über Geschlechtergerechtigkeit, Resilienz und Empowerment: STARK und RESILIENTIm feministischen Vorwort sprachen die Geschäftsführerin von UN Women Deutschland, Bettina Metz,und Tina Haase, Chefredaktionsmitglied der Apotheken Umschau, über Geschlechtergerechtigkeit. Tina Haase erläutert: "Als feministisches Magazin kümmern wir uns um Themen, die Frauen bewegen - ganz gleich ob Endometriose, Menstruation oder Wechseljahre. Wir setzen diese Themen, sie müssen Gehör finden."Was im Gesundheitssystem schief läuft und verhindert, dass Frauen in den Wechseljahren adäquat versorgt werden, brachte der Gynäkologe und Medfluencer Dr. Konstantin Wagner auf den Punkt: "Wir Frauenärzt:innen haben durchschnittlich nur 7,6 Minuten Zeit pro Patientin. In der Folge werden vermutlich 90 Prozent der Frauen in den Gyn-Praxen nicht gut abgeholt." Dabei gibt es viele Ansätze von Ernährungstherapie bis Hormonersatztherapie, um Symptome wie Hitzewallungen, Schlafstörungen, Libidoverlust oder Stimmungsschwankungen zu lindern.In der ersten Session "STARK" ging es darum, wie Unternehmen Frauen in den Wechseljahren entlasten können. "Man muss die Männer mitnehmen, denn sie müssen das Thema auch verstehen", sagte Dr. Ute Brambrink, Pressesprecherin von Vodafone,die sich seit einigen Jahren in ihrem Unternehmen für Frauen in den Wechseljahren stark macht. Silke Burmester, Journalistin und Gründerin von Palais F*luxx, einem Online-Magazin für Frauen ab 47, ist wichtig, die Menopause nicht nur als negatives Ereignis zu sehen: "Wechseljahre haben auch etwas Positives, man sollte sie annehmen als Chance für Veränderungen."Der darauffolgende Themenblock "RESILIENT" behandelt die Bedeutung der Wechseljahre für die mentale Gesundheit der Betroffenen. "Wenn Frauen schwitzen, sie nicht mehr schlafen, ihnen alles wehtut, sie unter Selbstzweifeln leiden, macht es natürlich auch etwas mit der Psyche", sagte Dr. Judith Bildau,Gynäkologin und Medfluencerin.Anschließend sprach Apotheken Umschau-Redakteurin und Apothekerin Katharina Klados mit Influencerin Nadine Miree und Psychosomatik-Expertin Dr. Elisabeth Rauh darüber, was in den Wechseljahren resilienter macht. Miree findet: "Wir Frauen können uns gegenseitig auffangen." Psychotherapeutin Rauh ergänzte: "Selbstmitgefühl ist das Aspirin der Psychotherapie - wie freundschaftlich wir in schwierigen Situationen mit uns selbst umgehen, ist enorm wichtig."Die Rolle von Kraftsport, der Apotheke vor Ort und Sinnlichkeit: FIT und LUSTVOLLIm Vortrags-Teil "FIT" erklärte Susanne Liedkte, Ökotrophologin und Gründerin von Nobodytoldme, was man bei der Ernährung in den Wechseljahren beachten sollte. Sportwissenschaftlerin Barbara Birke ergänzte, wie wichtig vor allem Kraftsport in den Wechseljahren ist, und Prof. Dr. Kneginja Richter gab den Frauen Schlaftipps. Danach diskutierten die Apothekerin Katharina Klados und die Gynäkologin Dr. Elke Philipp darüber, wie eine Hormontherapie in den Wechseljahren aussehen kann und welche Präparate aus der Apotheke helfen können.In der letzten Session "LUSTVOLL" ging es um Sex und Sinnlichkeit in den Wechseljahren - moderiert von Nadja Katzenberger von der Apotheken Umschau. Sie sprach mit der Gynäkologin Dr. Daniela Bach, der Apothekerin Dr. Vivien Karl und der Sexualtherapeutin Antonia Faust über das tabu-behaftete Thema.Sponsoren des Events waren: gesund.de, Gedeon Richter (https://www.gedeonrichter.com/de/de) mit Café Regellos (https://www.caferegellos.de/), Dr. Vivien Karl und New Nordic (https://newnordic.de/). Die Apotheken Umschau und die medizinische Fachzeitschrift GynDepesche (https://www.gyn-depesche.de/) unterstützten das Event als Medienpartner.NEXXT LEVEL (http://www.nexxtlevel.blog/) ist Plattform und Eventreihe zum Thema Frauengesundheit.Speaker:innen beim NEXXT LEVEL Event "Resilienz in den Wechseljahren":- Susanne Liedtke (Ökotrophologin, Gründerin Nobodytoldme)- Barbara Birke (Sportwissenschaftlerin, Gründerin Optimum You)- Dr. Daniela Bach (Gynäkologin)- Dr. Vivien Karl (Apothekerin, Unternehmerin)- Antonia Faust (Sexualtherapeutin, Dresden)- Prof. Dr. Kneginja Richter (Schlafmedizinerin)- Silke Burmester (Gründerin Palais F*luxx)- Dr. Ute Brambrink (Pressesprecherin Vodafone)- Peggy Reichelt (Gründerin XbyX)- Dr. Judith Bildau (Gynäkologin, Medfluencerin)- Dr. Elisabeth Rauh (Chefärztin für Psychosomatik, Bad Staffelstein)- Nadine Miree (Influencerin, Betroffene)- Dr. Elke Philipp (Gynäkologin, München)- Dr. Konstantin Wagner (Gynäkologe, Kassel, Gynaeko.logisch)- Andrea Galle (mkk Krankenkasse)- Bettina Metz (UN Women Deutschland)- Tina Haase (Chefredaktionsmitglied Apotheken Umschau)Über die Vita Health MediaDie Vita Health Media ist eine 360-Grad-Agentur und Teil der Wort & Bild Verlagsgruppe. 