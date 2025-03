Bad Berka (ots) -Um Heilungsprozesse zu unterstützen, setzt die Zentralklinik Bad Berka seit vier Jahren auf integrative Medizin und äußere Anwendungen in der Pflege. Rund 1.500 solcher Therapien wurden bisher angewendet, um rund 400 Patienten ganzheitlich zu behandeln.Diese äußeren Anwendungen werden in verschiedenen Bereichen angeboten, beispielsweise in der Chirurgie, Geriatrie, Onkologie und Palliativmedizin sowie auf den Intensiv- und Intermediate Care-Stationen. So werden Bäder, Waschungen, Wickel, Auflagen und Einreibungen von speziell ausgebildeten Pflegekräften eingesetzt. Die Therapiepläne werden interprofessionell in Teamsitzungen von Pflegekräften und Ärzten erstellt und die Behandlungsergebnisse besprochen."Mit diesem Angebot wollen wir unsere Patienten auf dem Weg der Heilung zusätzlich unterstützen. Dabei werden körperliche Beschwerden ebenso wie seelische, geistige und soziale Bedürfnisse berücksichtigt. Die äußeren Anwendungen werden bei akuten und chronischen Erkrankungen oder auch zur Reduktion klinischer Symptome und Nebenwirkungen eingesetzt. Zu den Einsatzmöglichkeiten gehören z. B. die Behandlung von Angst, Unruhe und Stress, die Anregung und Förderung der Darmfunktion, die Reduzierung von Schmerzen, die Aktivierung der Patienten, die Steigerung des Wohlbefindens, die Wiederherstellung eines natürlichen Tag-/Nachtrhythmus sowie die Reduktion von auftretenden Nebenwirkungen bei Chemotherapie", erklärt Prof. Merten Hommann, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Chirurgie und Viszeralchirurgie. Auf seine Initiative wurden die äußeren Anwendungen in der Klinik etabliert.Zum Einsatz bei den Anwendungen kommen Heilmittel wie Rosmarin, Ingwer, Schafgarbe, Johanniskraut, Eisenhut, Calendula, Kamille, Lavendel, Rose, Gold, Kupfer und Arnika. "Wir haben mit diesem Angebot auch auf den Wunsch vieler Patienten reagiert, um ergänzend zu behandeln. Diese sehr von Zuwendung durch die ausgebildeten Pflegekräfte geprägten Therapien geben oft entscheidende Impulse oder sind ein wichtiger Heilfaktor. Patienten, die eine äußere Anwendung erhalten, sind oft tief bewegt und überrascht von der Wirkung, die Wärme oder Kälte, Licht, Luft und Wasser sowie eine heilende Substanz in Verbindung mit der einfühlsamen Zuwendung der Pflegenden auf Leib und Seele ausüben: Sie atmen befreit und tiefer, bilden Wärme, die Stoffwechseltätigkeit wird gesteigert, Entspannung und Wohlbefinden treten ein", so Pfleger Ive Zetsche und Schwester Steffi Rasch, die als Pflegekräfte die äußeren Anwendungen der Zentralklinik Bad Berka vertreten.Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.dePressekontakt:Zentralklinik Bad Berka | Medien und KommunikationAnke GeyerT. +49 361 78928019 | presse@zentralklinik.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5989105