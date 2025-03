FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.03.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 290 (315) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS IAG TO 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 250 (420) PENCE - BARCLAYS RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 185 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TREATT TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 480 PENCE - BERENBERG CUTS 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 6775 (7365) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HARBOUR ENERGY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 205 (320) PENCE - BERENBERG CUTS XP POWER PRICE TARGET TO 1700 (1950) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1496 (1468) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DOMINO'S PIZZA TARGET TO 400 (480) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5690 (6650) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 810 (800) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 7600 (7400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2510 (2390) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN PLACES TRUSTPILOT ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - RBC CUTS AFC ENERGY PRICE TARGET TO 30 (40) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 150 (135) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 82 (86) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 215 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SMITH & NEPHEW TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1250 PENCE - UBS RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 155 (123) PENCE - 'SELL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob