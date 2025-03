DJ Oppositionspartei gewinnt Wahl in Grönland

Von Sune Engel Rasmussen

DOW JONES--Die Grönländer haben bei der Parlamentswahl für eine Partei gestimmt, die noch nie an der Macht war, sich aber in den letzten Wochen des Wahlkampfs entschieden gegen US-Präsident Donald Trumps Bestreben wandte, die mineralienreiche Insel zu kontrollieren. Die Wähler setzten den amtierenden Premierminister ab und wählten die Mitte-Rechts-Partei Demokraatit, die im Wahlkampf auch stark auf innenpolitische Themen wie Bildung, Gesundheitsversorgung und Arbeitsplätze setzte - ein Zeichen dafür, dass viele Grönländer der internationalen Aufmerksamkeit überdrüssig waren und sich nach innen wandten.

Die Partei erhielt in den letzten Wochen Auftrieb, als zwei prominente Politiker in ihre Reihen traten: eines der beiden grönländischen Mitglieder des dänischen Parlaments und ihr Verlobter, dessen Anwesenheit bei Trumps Amtseinführung kürzlich für Kontroversen sorgte. Bei der Wahl zum Parlament mit 31 Sitzen standen sechs Parteien zur Wahl, und Demokraatit erhielt fast 30 Prozent der Stimmen. Ihr Vorsitzender, Jens Frederik Nielsen, wird nun die Verhandlungen zur Bildung einer Koalitionsregierung führen.

Demokraatit, oder die Demokraten, lehnen eine Einmischung von Trump ab. Die Demokraatit befürwortet zwar die Unabhängigkeit von Dänemark, spricht sich aber für ein maßvolles Vorgehen und eine Stärkung der grönländischen Wirtschaft und Unternehmen aus, bevor die Abspaltung erfolgt. In Grönland leben rund 57.000 Menschen. Die beiden traditionellen Machthaber in der grönländischen Politik haben beide eine schwere Niederlage erlitten, darunter auch die Partei des amtierenden Premierministers. Umfragen zeigen, dass die meisten Grönländer gegen eine Angliederung ihres Landes an die USA sind.

