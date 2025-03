München (ots) -Fortsetzung einer langjährigen Medienpartnerschaft: ARD und ZDF arbeiten auch in den kommenden Jahren mit einer Vielzahl von Spitzensportverbänden des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zusammen. Wie in der Vergangenheit haben sich die beteiligten Verbände zusammengeschlossen, um gemeinsam einen Vertrag mit SportA, der Sportrechte-Agentur von ARD/ZDF, abzuschließen. Der neue Vertrag umfasst die Veranstaltungen von 16 olympischen und 16 nicht-olympischen Sportarten, so dass 32 Spitzensportverbände des Deutschen Olympischen Sportbundes Teil dieser Partnerschaft sind.Axel Balkausky, ARD-Sportkoordinator: "Die Verlängerung der Vereinbarung ist für uns sehr wichtig, um weiterhin über alle ARD-Plattformen ein breites abwechslungsreiches Sportportfolio anbieten zu können. Damit zeigen wir außerdem, dass uns die Partnerschaft mit den verschiedensten Spitzensportverbänden des DOSB am Herzen liegt und wir gemeinsam eine hohe Aufmerksamkeit für die verschiedensten Sportarten in Deutschland erreichen wollen."Yorck Polus, ZDF-Sportchef: "Wir freuen uns, dass weiterhin zahlreiche olympische und nicht-olympische Sportarten in unserem Programmangebot präsent sein werden. Die Vielfalt des Sports in Deutschland bilden wir auch künftig ab. So etwa im Sommer wieder mit dem Multisportevent 'Die Finals', mittlerweile eine feste Größe in unserer Sport-Berichterstattung."Durch den neu abgeschlossenen Vertrag, der zum 1. Januar 2025 in Kraft trat, können ARD und ZDF auch weiterhin umfassend in ihren Programmen und Angeboten über nationale und internationale Veranstaltungen der 32 Spitzensportverbände berichten. Darüber hinaus verfügt SportA über Sublizenzierungsrechte.Dem sogenannten "TV 32er-Vertrag" gehören die folgenden Verbände an: Bund Deutscher Radfahrer, Bundesverband Deutscher Gewichtheber, Deutsche Billard-Union, Deutsche Eislauf-Union, Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft, Deutsche Taekwondo Union, Deutscher Alpenverein, Deutscher Behinderten-Sportverband, Deutscher Boxsport-Verband, Deutscher Eisstock-Verband, Deutscher Gehörlosen-Sportverband, Deutscher Judo-Bund, Deutscher Ju-Jutsu Verband, Deutscher Kanu-Verband, Deutscher Karate Verband, Deutscher Kegler- und Bowlingbund, Deutscher Minigolfsport Verband, Deutscher Motor Sport Bund, Deutscher Motoryachtverband, Deutscher Rasenkraftsport- und Tauzieh-Verband, Deutscher Rollsport- und Inline-Verband, Deutscher Ruderverband, Deutscher Schachbund, Deutscher Schützenbund, Deutscher Segler-Verband, Deutscher Skibob Verband, Deutscher Sportakrobatik-Bund, Deutscher Squash Verband, Deutscher Verband für Modernen Fünfkampf, Deutscher Wasserski- und Wakeboardverband, Verband Deutscher Sporttaucher, Vermarktungsgesellschaft Badminton Deutschland mbH.Michael John und Erhard Schran von der die Verbände vertretenden Agentur ISPC GmbH: "Mit dem Abschluss eines weiteren TV-Vertrages mit ARD und ZDF setzt sich die erfolgreiche Zusammenarbeit für 32 deutsche Spitzensportverbände fort. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zeichnen sich durch eine verlässliche Medienpartnerschaft aus und sorgen dafür, dass die hohe Attraktivität und große Vielfalt des Sports in Deutschland mit seinen Spitzenleistungen im Programm abgebildet werden."Jörg Brokamp, Vorsitzender des Beirats der Verbände: "Es freut mich sehr, dass sich die öffentlich-rechtlichen Sender auch weiterhin als Partner des Sports in seiner ganzen Breite sehen. Mit der Vertragsverlängerung erhalten die beteiligten 32 Spitzensportverbände für die nächsten Jahre wertvolle Planungssicherheit hinsichtlich ihrer medialen Präsenz. Zugleich kann so die Öffentlichkeit - und insbesondere auch der Nachwuchs - für den Sport in seiner ganzen Vielfalt begeistert werden."Pressekontakt:Pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5989183