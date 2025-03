Friedrichshafen (ots) -Ein erfolgreicher Hausverkauf erfordert weitaus mehr als ein paar Bilder und das Onlineinserat - er braucht Strategie, Erfahrung und eine zielgruppengerechte Präsentation. Alexander Richter und sein Team von AMR IMMOBILIEN sind Experten im Bodenseekreis, spezialisiert auf den Verkauf hochwertiger Wohnhäuser. Was ihren Service auszeichnet und inwiefern ihre Kunden von ihrer Erfahrung profitieren, erfahren Sie hier.Ein Hausverkauf ist kein spontaner Entschluss - es ist eine Entscheidung von Gewicht, oft emotional aufgeladen, stets wirtschaftlich bedeutsam. Doch viele Verkäufer stellt er vor unvorhergesehene Herausforderungen und es kommen zahlreiche Fragen auf. Eine der wichtigsten lautet: Wie lässt sich der bestmögliche Preis erzielen? In der Praxis setzen viele Eigentümer auf eine Hochpreisstrategie - sie wählen den höchsten Preis, der ihnen realistisch erscheint. Doch dieser Ansatz ist nicht ohne Risiko: Ist der Preis zu hoch angesetzt, bleibt die Nachfrage aus, potenzielle Käufer schrecken zurück und die Immobilie verliert mit zunehmender Vermarktungsdauer an Attraktivität. Letztlich muss der Preis schrittweise gesenkt werden - oft mit dem Ergebnis, dass die Immobilie schließlich weit unter ihrem eigentlichen Marktwert verkauft wird. "In vielen Fällen wird die Komplexität eines Immobilienverkaufs völlig unterschätzt", erklärt Alexander Richter. "Fehlentscheidungen bei der Preisstrategie sind dabei nur einer von vielen möglichen Fehlern, die für Verkäufer teuer werden können.""Als Premium Immobilienmakler geht es uns nicht nur darum, einfach ein Haus zu vermitteln - es geht darum, das Beste für unsere Kunden herauszuholen", betont Alexander Richter. Schließlich weiß er, wovon er spricht: Seit 2019 leitet er AMR IMMOBILIEN, eines der führenden Maklerbüros im Bodenseekreis - und das unter einem klaren Motto: Qualität vor Quantität. Sein Unternehmen hat sich auf den Verkauf von Wohnhäusern ab 400.000 Euro spezialisiert - ein Marktsegment, das sowohl exakte Preisstrategien als auch gezieltes Marketing erfordert. Statt auf Massenabwicklung setzt AMR IMMOBILIEN auf individuelle Betreuung, maßgeschneiderte Strategien und eine makellose Präsentation der Immobilien. "Dank unserer hundertfach erprobten Premium-Strategien erzielen wir für unsere Kunden immer den bestmöglichen Preis, wobei wir stets die individuellen Kundenbedürfnisse berücksichtigen."Qualität statt Masse - Wie AMR IMMOBILIEN den Verkauf neu definiertViele Immobilienmakler arbeiten nach dem klassischen Prinzip: Objekt aufnehmen, online stellen, "hoffentlich" Käufer finden, Abschluss machen. Das funktioniert für den ein oder anderen Makler - doch das bestmögliche Ergebnis für den Kunden bleibt dabei meistens auf der Strecke. AMR IMMOBILIEN geht einen anderen Weg: Alexander Richter und sein Team setzen auf durchdachte Strategien, zielgruppengerechte Präsentationen und aktives Marketing, um den maximalen Erfolg für jeden Kunden zu erzielen. "Statt einfacher Handyfotos und Standardanzeigen setzen wir auf kompromisslose Qualität und verzichten niemals auf eine fundierte Potentialanalyse", erklärt der Unternehmer. "Oft entdecken wir dabei ungenutzte Möglichkeiten, sei es ein potenzieller Ausbau, eine Flächenerweiterung, eine alternative Nutzung oder Teilung des Grundstücks." Diese Details machen den Unterschied und können den Wert der Immobilie erheblich steigern."Eines von vielen Beispielen, welches einmal mehr untermauert, wie wichtig eine ordentliche Vorbereitung für bestmögliche Ergebnisse ist: Im Rahmen der Aufarbeitung aller für den Vertrieb erforderlichen Unterlagen ist aufgefallen, dass es Abweichungen in der Wohnfläche gab. In Folge dessen haben wir durch einen Architekten eine Neuvermessung der Fläche veranlasst und konnten somit eine tatsächliche Abweichung von 17 qm nachweisen. Mit Bezug auf den erzielten Quadratmeterpreis konnten wir allein durch die Neuvermessung einen Mehrerlös von 80.000 Euro erzielen."Mehr als nur Maklerarbeit - Warum Frau Pfeiffer-Walter mit AMR IMMOBILIEN die richtige Wahl trafIn den vergangenen sechs Jahren haben Alexander Richter und sein Team schon viele Kunden erfolgreich zum Hausverkauf geführt - eine davon ist Frau Rita Pfeiffer-Walter. Für die Rentnerin lief der Immobilienverkauf lange ganz klar über ein klassisches Zeitungsinserat: Anzeige schalten, Anfragen beantworten, Besichtigungen organisieren - ein mühsamer und oft zeitraubender Prozess. Als sie schließlich ihre Wohnung in Überlingen und später ihr Einfamilienhaus in Ulm verkaufen wollte, entschied sie sich jedoch dafür, einen neuen, professionellen Weg zu gehen - und beauftragte AMR IMMOBILIEN."Was sie an unserer Zusammenarbeit besonders lobte, war die Effizienz und Struktur unseres Verkaufsprozesses", erinnert sich Alexander Richter. Besonders wichtig war der Verkäuferin kein Besichtigungstourismus. "Statt unzählige Besichtigungstermine mit unbekannten Interessenten zu koordinieren, haben wir für eine gezielte Käuferauswahl gesorgt." Dank ihrer professionellen Präsentation und der strategischen Vermarktung konnten der Geschäftsführer und sein Team Zeitfresser aussortieren, um nur mit ernsthaften Kaufinteressenten zu arbeiten. Das Ergebnis: Zwei erfolgreiche, stressfreie Verkäufe ohne Besichtigungstourismus und Rätselraten über die Seriosität der Interessenten - sondern eine schnelle, sichere und transparente Abwicklung.Sie möchten Ihre Immobilie erfolgreich, sicher und stressfrei verkaufen - ohne sich mit zeitraubenden Besichtigungen und unsicheren Interessenten herumschlagen zu müssen? Melden Sie sich jetzt bei Alexander Richter von AMR IMMOBILIEN