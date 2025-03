EQS-News: Parmantier & Cie. GmbH / Schlagwort(e): Personalie

PARMANTIER & CIE. verstärkt Führungsteam: Sebastian Holl wird neuer Managing Partner und Head of Capital Markets



12.03.2025 / 11:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Frankfurt am Main, den 12.03.2025 - Die PARMANTIER & CIE. freut sich, die Ernennung von Sebastian Holl zum Managing Partner und Head of Capital Markets bekannt zu geben. Mit seiner langjährigen Erfahrung im institutionellen Kapitalmarktgeschäft und seiner tiefgehenden Expertise im Bereich Value Investing wird er das Unternehmen bei aktuellen Transaktionen unterstützen und maßgeblich zur Weiterentwicklung der Merchant Bank beitragen.



Sebastian Holl begann seine Karriere bei den US-Investmentbanken Merrill Lynch und Goldman Sachs in Frankfurt und London. Ab 1998 betreute er nationale und internationale institutionelle Investoren bei renommierten Brokerage-Häusern in Großbritannien und Deutschland und konnte früh seine internationale Erfahrung in erfolgreiche Transaktionen umsetzen. 2006 wechselte er zur BayernLB, wo er den Kundenhandel für Aktien und Derivate leitete und ein innovatives Fusion Investing-Modell entwickelte, das Value-Ansätze nach Benjamin Graham mit Momentum-Strategien verbindet. "Für mich ist das klassische Value Investing, wie es auch Warren Buffett praktiziert, die beste Anlageform", betont Holl. 2014 begleitete er als Head of Sales Trading bei Oddo Seydler zahlreiche Kapitalmarkttransaktionen - der Beginn der erfolgreichen Zusammenarbeit mit René Parmantier, damals CEO der Bank. "Ich freue mich, wieder mit René zusammenzuarbeiten und unsere unsere sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit nun gemeinsam fortzusetzen. Wir sind beide davon überzeugt, dass börsennotierte und nicht-börsennotierte Unternehmen und Unternehmer einen verlässlichen Partner wie die PARMANTIER & CIE. , auch und gerade in der aktuellen Zeit, benötigen", so Holl. Nach Stationen im Aufbau von Corporate Brokerage-Bereichen und als CEO/CFO im Immobiliensektor machte er sich 2022 selbstständig, um Unternehmen und Family Offices kapitalmarktnah zu beraten.



René Parmantier, Gründer und Principal der PARMANTIER & CIE., unterstreicht: "Sebastian bringt unternehmerische Weitsicht und operative Exzellenz in unser Team. Sein Einstieg markiert einen bedeutenden Schritt für uns. Der Mittelstand benötigt genau die maßgeschneiderten Lösungen, die wir bei PARMANTIER & CIE. bieten - und mit Sebastian an Bord können wir unsere Strategie mit voller Kraft vorantreiben."



PARMANTIER & CIE. positioniert sich als Merchant Bank und Partner des Mittelstands, der gezielt alternative Finanzierungsformen entwickelt und transaktionsgetriebene Beratung bietet. Das Unternehmen begleitet Mandanten bei Mergers & Acquisitions, Wachstumsfinanzierungen und der strategischen Positionierung an internationalen Kapitalmärkten.



"Der Mittelstand benötigt Zugang zu innovativen Finanzierungslösungen, die über klassische Bankprodukte hinausgehen. Hier setzen wir an - und ich freue mich, dieses Ziel mit René und dem gesamten Team weiter voranzutreiben", erklärt Sebastian Holl.





Über PARMANTIER & CIE.

PARMANTIER & CIE. ist eine unabhängige Merchant Bank mit Fokus auf den deutschen und europäischen Mittelstand. Das Unternehmen kombiniert transaktionserprobte Expertise mit maßgeschneiderten Lösungen in den Bereichen M&A, Corporate Finance und Capital Markets. Mehr unter: www.parmantiercie.com .



Kontak:

PARMANTIER & Cie. GmbH

info@parmantiercie.com









12.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com