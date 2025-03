Die jüngsten politischen Entscheidungen spielen eine maßgebliche Rolle am Finanzmarkt. Mit dem geplanten milliardenschweren Finanzpaket zur Instandsetzung der Infrastruktur und der Aufhebung der Schuldenbremse für Rüstungsausgaben kommt Bewegung in den Anleihemarkt. Welche Rolle die Politik in naher Zukunft spielen kann, worauf man sich einstellen sollte und welche Produkte aus dem Bereich der Zertifikate sich anbieten, erfahren Sie in diesem Interview mit Matthias Hüppe, HSBC.