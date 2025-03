CTR Guard spart Advertisern Zeit und Ressourcen im Kampf gegen Ad Fatigue

Die globale Werbeplattform MGID präsentiert das neue Tool CTR Guard. Die KI-gestützte Lösung wurde entwickelt, um Ad Fatigue zu bekämpfen und die Leistung digitaler Anzeigen proaktiv zu verbessern. CTR Guard nutzt maschinelles Lernen (ML) und generative KI. Das Tool prognostiziert und verhindert Rückgänge der Klickrate (CTR). CTR Guard sorgt dadurch dafür, dass Advertiser die Wirkung ihrer Kampagnen mit minimalem manuellen Aufwand maximieren können.

41 Prozent der Marketingspezialisten betrachten Ad Fatigue als eines ihrer größten Probleme. Da Nutzer immer wieder dieselben Anzeigen sehen, nimmt die Effektivität von Kampagnen im Verlauf rapide ab. Innerhalb einer Woche nach dem Start einer Kampagne sinkt die Click-Through-Rate (CTR) um durchschnittlich 15%*. Mit herkömmlichen A/B-Testmethoden wird Ad Fatigue auf reaktive Weise bekämpft. Solche Maßnahmen kommen jedoch oft zu spät und greifen erst dann, wenn die Performance bereits gelitten hat.

Um dieser branchenweiten Herausforderung zu begegnen, hat MGID CTR Guard entwickelt. Die proaktive Lösung überwacht die Kampagnenleistung, prognostiziert Rückgänge der Klickrate, noch bevor sie eintreten, und schlägt automatisch KI-generierte Anzeigen vor, um das Interesse der Nutzer aufrechtzuerhalten.

Im Unterschied zu konventionellen Tools zur Anzeigenoptimierung integriert CTR Guard moderne prädiktive Analysen und KI-generierte kreative Inhalte, um Kampagnen stets aktuell und ansprechend zu halten. Der Prozess ist einfach, aber effektiv:

Früherkennung - Proprietäre, ML-gesteuerte Algorithmen analysieren historische und Echtzeit-Kampagnendaten, um so bereits erste Anzeichen von Ad Fatigue zu erkennen. Automatisierte Alerts Advertiser werden sofort per E-Mail und auf ihrem Dashboard informiert, wenn die Gefahr besteht, dass die CTR unter einen kritischen Wert fällt. KI-gestützte kreative Optimierung CTR Guard schlägt drei KI-generierte Anzeigen vor, optimiert mit Bildern und Überschriften, die auf die Kampagnenziele zugeschnitten sind. One-Click Deployment - Advertiser können KI-generierte Anzeigen auf einfache Weise freigeben, anpassen oder ablehnen. So behalten sie die volle Kontrolle über die Kampagne, während der manuelle Aufwand deutlich reduziert wird.

Basierend auf ersten Analysen erkennt das Prognosemodell von CTR Guard einen bevorstehenden CTR-Rückgang mit einer Genauigkeit von über 90%, bevor dieser die Leistung der Kampagne signifikant beeinträchtigt. Durch die Abstimmung von KI-generierten Anzeigen mit Echtzeit-Trends aus der Nutzer-Interaktion verbessert CTR Guard die CTR für Views (vCTR) um durchschnittlich 29%.

"Advertiser kämpfen kontinuierlich um die Aufmerksamkeit und das Interesse der Nutzer. Klassische Methoden gegen Ad Fatigue sind oftmals aber einfach nicht schnell oder effizient genug", so Kenneth López Triquell, VP of Sales bei MGID. "CTR Guard stellt einen Paradigmenwechsel in der Anzeigenoptimierung dar. Aufwendige, datenlastige Aufgaben werden automatisiert. Gleichzeitig behalten Advertiser jederzeit die volle Kontrolle über ihre kreative Ausrichtung."

Auch wenn KI den Kern des neuen Tools von MGID bildet: Der Faktor Mensch bleibt von entscheidender Bedeutung. Im Gegensatz zu anderen KI-Lösungen, die wie eine Blackbox funktionieren, behalten Advertiser mit CTR Guard jederzeit die volle Kontrolle über ihre Entscheidungen. Das Tool bietet auf diese Weise einen transparenten und benutzergesteuerten Ansatz zur Verbesserung der Anzeigenleistung durch KI.

CTR Guard steht MGID-Werbepartnern weltweit ab sofort zur Verfügung. Weitere Informationen: Link

*MGID-eigene Daten

Über MGID

MGID ist eine globale Werbeplattform, die Marken und Publisher dabei unterstützt, im Open Web mit innovativer 'Nativer Werbung' erfolgreich zu sein. Dabei nutzt MGID KI-basierte Technologien mit einem Privacy-First-Ansatz, um qualitativ hochwertige, relevante Ads auf seinen Partner-Seiten auszuspielen und erreicht damit monatlich mehr als eine Milliarde Nutzer. Die vielfältigen Werbeformate der Plattform die Spanne reicht von Native Ads über Display Ads bis hin zu Video Ads sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nutzererlebnis und Werbeleistung. Sie schaffen Aufmerksamkeit für Advertiser und ermöglichen es gleichzeitig Publishern, ihre Besucher effektiv zu monetarisieren.

MGID wurde in der Ukraine gegründet, hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica und ist weltweit mit 18 Niederlassungen vertreten. Durch Investitionen in Technologie, Mitarbeiter und strategische Partnerschaften verzeichnet MGID seit fünf Jahren jedes Jahr zweistellige Wachstumsraten. Während MGID seine Reichweite in Nord- und Südamerika, Europa und Asien kontinuierlich ausbaut, bleibt der Fokus des Unternehmens gleichzeitig auf ein nachhaltiges profitables Wachstum ausgerichtet. Die Herausforderungen innerhalb des digitalen Werbeökosystems unterliegen ständiger Veränderung. MGID entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter, um den Akteuren an beiden Enden der Wertschöpfungskette bei der Bewältigung dieser Herausforderungen dauerhaft helfen zu können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mgid.com.

