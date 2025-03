Berlin - Die Bundesregierung hat die Verhängung neuer US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren scharf kritisiert."Bei solchen Zollauseinandersetzungen geht niemand mit einem wirklichen Gewinn heraus", sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums am Mittwoch auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. "Deswegen kritisieren wir die Ankündigung der US-Zölle scharf, aber sie kommen eben aus unserer Sicht auch nicht überraschend."Die EU-Kommission hatte am Morgen auch bereits Gegenmaßnahmen angekündigt. "Das ist jetzt erst mal der Stand, mit dem wir umgehen müssen", so der Sprecher. Er begrüßte in diesem Zusammenhang auch die Ankündigung der Brüsseler Behörde, weitere Verhandlungen mit der US-Regierung zu führen. Das sei wichtig, da man nicht an einer Zollauseinandersetzung interessiert sei.