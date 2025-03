Berlin (ots) -Ein Kreuzbandriss ist der Albtraum eines jeden Sportlers - die Diagnose bedeutet oft das vorzeitige Saisonende und eine lange Genesung. Doch wie sieht der Weg zurück in die alte Form aus? Welche Maßnahmen helfen, möglichst schnell wieder fit zu werden und das Knie zu stärken?"Eine erfolgreiche Nachsorge steht und fällt mit einem individuellen Aufbautraining, das konsequent durchgeführt wird - unabhängig davon, ob operiert wurde oder nicht", betont Mone Dusek, Expertin für Sport- und Ernährungstherapie. In diesem Beitrag erklärt sie Ihnen, welche Schritte wichtig sind, um wieder durchzustarten, und warum Geduld dabei oft der härteste Gegner ist.Wichtige Maßnahmen nach der Diagnose KreuzbandrissSobald ein Kreuzbandriss diagnostiziert wird, ist schnelles Handeln gefragt. Der erste Schritt sollte immer der Gang zu einem Orthopäden sein, der die Verletzung fachgerecht einschätzt und den besten Behandlungsplan erstellt. "Ein langes Abwarten kann die Heilung erschweren und das Risiko von Folgeschäden erhöhen", warnt Mone Dusek.Nicht in jedem Fall ist eine Operation notwendig. Unabhängig davon, ob operiert wird oder nicht, ist eine gut durchdachte Nachsorge entscheidend für eine vollständige Genesung. Dabei sollte man sich bewusst machen, dass der gesamte Rehabilitationsprozess bis zu zwei Jahre dauern kann. Zunächst liegt der Fokus darauf, alltägliche Bewegungen wieder sicher auszuführen und die Stabilität des Knies zu verbessern. Danach beginnt die schrittweise Wiedereingliederung in Sport und Beruf.Belastungssteigerung in Phasen"Die Belastungsfähigkeit des Knies nach einem Kreuzbandriss variiert individuell", erklärt die Expertin. Physiotherapie, Rehabilitationssport und gezieltes Training unter professioneller Anleitung sind essenziell, um den Heilungsprozess zu unterstützen. Dabei gilt: Die Belastung sollte langsam gesteigert werden, um Überlastungen zu vermeiden. Geduld ist hier gefragt, denn der Fortschritt hängt auch von der jeweiligen Tagesform ab."Zur Kontrolle des Heilungsverlaufs empfehle ich, Fortschritte regelmäßig zu dokumentieren", sagt sie. Ein strukturierter Trainingsplan, der auf den individuellen Zustand abgestimmt ist, hilft, Rückschläge zu vermeiden. Klienten sollten außerdem regelmäßig eigenständig Übungen zu Hause durchführen, um den Heilungsverlauf zu fördern. Wichtig ist dabei, sich nicht zu überfordern und das Training mit den behandelnden Fachkräften abzustimmen.Zusätzliche Maßnahmen zur RegenerationZusätzlich zur Physiotherapie und dem Rehabilitationstraining gibt es verschiedene unterstützende Maßnahmen, die den Heilungsprozess beschleunigen können. Massagen und Lymphdrainagen helfen dabei, Schwellungen zu reduzieren und die Durchblutung zu fördern. Elektrotherapie kann die Muskelaktivierung unterstützen und Schmerzen lindern. Auch Mentaltraining spielt eine wichtige Rolle, da die psychische Komponente der Rehabilitation oft unterschätzt wird und entscheidend dazu beiträgt, motiviert zu bleiben.Eine gezielte Ernährungsberatung unterstützt die Heilung ebenfalls, indem sie sicherstellt, dass der Körper mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt wird. "Ein maßgeschneiderter Ernährungsplan trägt dazu bei, den Körper optimal zu stärken und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern", so Mone Dusek. "Da nach einer solchen Verletzung alltägliche Abläufe häufig eingeschränkt sind, sollte auch die Planung von Einkäufen und Mahlzeiten berücksichtigt werden, um den Alltag zu erleichtern."Fazit: Geduld und Konsequenz sind entscheidendEin Kreuzbandriss erfordert einen langen Atem - die vollständige Rehabilitation kann viele Monate, sogar Jahre, in Anspruch nehmen. Dabei ist es wichtig, sich nicht unter Druck zu setzen und Rückschläge als Teil des Heilungsprozesses zu akzeptieren. "Eine enge Zusammenarbeit mit Therapeuten und Trainern sowie eine konsequente Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen sind der Schlüssel, um wieder fit zu werden und langfristig beschwerdefrei zu bleiben", sagt Mone Dusek abschließend.Über Mone Dusek:Mone Dusek ist die Gründerin von Enduring Fitness. Als Personal Trainerin, Ernährungstherapeutin und Coach mit diversen Zusatzqualifizierungen unterstützt sie Menschen auf dem Weg zu einem nachhaltig gesunden Lebensstil. Ob es um eine bessere sportliche Fitness, die Traumfigur oder eine schnelle Rehabilitation nach einer Operation geht, bei Enduring Fitness stehen die individuellen, gesundheitlichen Ziele im Fokus. Mehr Informationen unter: https://www.enduring.fitness/Pressekontakt:Enduring FitnessVertreten durch: Mone DusekE-Mail: team@enduring.fitnessWebseite: https://www.enduring.fitness/Original-Content von: Enduring Fitness, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174828/5989464